Η Samsung ζωντανεύει με εικονικό τρόπο 12 διάσημα έργα τέχνης που αγνοούνται

Την έναρξη της έκθεσης «Missing Masterpieces», μιας ψηφιακής συλλογής με μερικά από τα πιο εμβληματικά και ενδιαφέροντα έργα τέχνης παγκοσμίως που αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα η Samsung.

Όπως επισημαίνεται, τα αριστουργήματα αυτά δεν μπορούν να εκτεθούν σε φυσική μορφή, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι έχουν χαθεί για πάντα. Για τον λόγο αυτό, έχουν συγκεντρωθεί για πρώτη φορά σε αυτή την έκθεση για να τα απολαύσουν όλοι, από οπουδήποτε, αλλά και για να βοηθήσουν στην έρευνα για την ανάκτησή τους.

Μεταξύ αυτών, η «Εξοχή του Ωβέρ-συρ-Ουάζ» του Paul Cézanne, που εξαφανίστηκε όταν διαρρήκτες εκμεταλλεύτηκαν τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς του 1999, για να κλέψουν τον πίνακα με κινηματογραφικό τρόπο. Σκαρφάλωσαν από παρακείμενες σκαλωσιές, έσπασαν ένα φεγγίτη, κατέβηκαν από μια ανεμόσκαλα και εξαφανίστηκαν σε ένα παραπέτασμα καπνού. Επίσης, ο πίνακας «Χλόη & Έμμα» της Barbora Kysilkova, ο οποίος κλάπηκε μέρα μεσημέρι από ένα μουσείο στη Νορβηγία. Οι κλέφτες έβγαλαν περισσότερα από 200 καρφιά για να πάρουν τον καμβά, αφήνοντας την κορνίζα σε άψογη κατάσταση.

Η έκθεση «Missing Masterpieces» περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς χαμένους πίνακες διάσημων καλλιτεχνών, όπως οι Van Gogh, Cézanne και Monet και δίνει τη δυνατότητα σε όλους να μάθουν περισσότερα για αυτά τα εκπληκτικά έργα τέχνης, τα οποία ίσως να μη βρεθούν ποτέ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη, η πανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά την τέχνη και τον πολιτισμό. Παρόλο που έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων ευρώ κλέβονται κάθε χρόνο, μόνο κατά τη διάρκεια της γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, κλάπηκαν τουλάχιστον 6 πίνακες. Μεταξύ αυτών, «O Ανοιξιάτικος Κήπος» του Van Gogh, ο οποίος εξαφανίστηκε στην επέτειο για τα 167α γενέθλια του καλλιτέχνη.

O Γιώργος Τσαούσης, διευθυντής του Τμήματος Consumer Electronics της Samsung Electronics Hellas σε Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η τέχνη προσφέρει απόλαυση σε όλους μας. Έχουμε μια συλλογική ευθύνη να προστατεύουμε και να διατηρούμε τον πολιτισμό μας για τις μελλοντικές γενιές, και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η έκθεση «Missing Masterpieces»: για να διασφαλίσουμε πως όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, θα μπορέσουν να απολαύσουν ανεκτίμητα έργα, που μπορεί να μη βρεθούν ποτέ ξανά. Η The Frame έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας αυτήν την αποστολή, καθώς συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της τέχνης για όλους, λειτουργώντας τόσο ως τηλεόραση, όσο και ως ένα παράθυρο στον κόσμο της τέχνης».

Η The Frame διαφέρει από κάθε άλλη τηλεόραση. Μοιάζει με κορνίζα και λειτουργεί ως μία multi-media πλατφόρμα προβολής έργων τέχνης, ενώ εναρμονίζεται με την οικιακή διακόσμηση, όταν βρίσκεται σε αδράνεια. Από τη στιγμή που απενεργοποιείται, η λειτουργία Art Mode ενεργοποιείται, μετατρέποντας την μέχρι πρότινος μαύρη, κενή οθόνη, σε μια γκαλερί με τις διεθνώς συλλογές τέχνης. Εξοπλισμένη με QLED τεχνολογία, τα χρώματα των πρωτότυπων έργων τέχνης προβάλλονται σε υψηλή ανάλυση. Και τα 12 αριστουργήματα της έκθεσης «Missing Masterpieces» διατίθενται δωρεάν στους χρήστες της The Frame στον κατάλογο του Art Store, ενώ όλοι μπορούν να απολαύσουν online τα ανεκτίμητα αυτά κομμάτια στο https://www.samsung.com/gr/explore/entertainment/missing-masterpieces-and-lost-art-on-the-frame/).

Η επιμέλεια της έκθεσης έγινε σε συνεργασία με τον Dr Noah Charney, ειδικό σε θέματα εγκλημάτων κατά της τέχνης, και ιδρυτή της Ένωσης Έρευνας για τα Εγκλήματα Κατά της Τέχνης (ARCA). Στην έκθεση περιλαμβάνονται έργα τέχνης, που προσπαθούν να ανακτήσουν οι Αρχές σε όλο τον κόσμο.

Ο Dr Noah Charney, Ιδρυτής του ARCA, δήλωσε: «Πριν ξεκινήσει κάποιος να συνθέτει ένα παζλ χρειάζεται όλα τα κομμάτια. Το ίδιο ισχύει και για ένα έγκλημα ή μια μυστηριώδη εξαφάνιση. Από τις αντιφατικές αναφορές στα ΜΜΕ μέχρι τις εικασίες στο Reddit- οι ενδείξεις βρίσκονται εκεί έξω, όμως ο όγκος της πληροφορίας είναι τεράστιος. Σε αυτήν την περίπτωση, η τεχνολογία και τα social media μπορούν να βοηθήσουν ενώνοντας τους ανθρώπους στην αναζήτηση και την έρευνα. Δε θα είναι η πρώτη φορά που μια συμβουλή που δόθηκε online, θα είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει μια υπόθεση».

Η έκθεση «Missing Masterpieces» θα διαρκέσει τρεις μήνες, από τις 12 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Art Store ή το website της έκθεσης στο https://www.samsung.com/gr/explore/entertainment/missing-masterpieces-and-lost-art-on-the-frame/.

Και τα 12 έργα τέχνης της έκθεσης «Missing Masterpieces» διατίθενται δωρεάν στους χρήστες της The Frame μέσω του Art Store.

Η έκθεση «Missing Masterpieces» είναι διαθέσιμη σε 29 ευρωπαϊκές χώρες: Αλβανία, Βέλγιο, Βοσνία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κόσοβο, Λετονία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

1.Ο ανοιξιάτικος κήπος της ενορίας του Νούενεν (1884)

Καλλιτέχνης: Vincent van Gogh, Ολλανδία

Εθεάθη τελευταία φορά: Στην Ολλανδία

Ο πίνακας εξαφανίστηκε στις 30 Μαρτίου 2020, στα 167α γενέθλια του Van Gogh. Ο πίνακας αγνοείται ακόμα, όμως υπάρχει ελπίδα για την εύρεσή του.

2.Το πορτρέτο του Δρ. Γκασέ (1884)

Καλλιτέχνης: Vincent van Gogh, Ολλανδία

Εθεάθη τελευταία φορά: ΗΠΑ

Στις 15 Μαΐου 1990, ο Ιάπωνας επιχειρηματίας Ryoei Saito αγόρασε τον πίνακα για 82,5 εκατομμύρια δολάρια, ζητώντας να αποτεφρωθεί μαζί του, μετά τον θάνατό του. Εικάζεται πως ο πίνακας βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή στην Ελβετία, όμως κανείς δεν τον έχει δει από το 1990.

3.Ο Ζωγράφος καθοδόν για την εργασία του (The Painter on His Way to Work)

Καλλιτέχνης: Vincent van Gogh, Ολλανδία

Εθεάθη τελευταία φορά: Γερμανία

Το 1991, 20 έργα του κλάπηκαν από το Μουσείο Van Gogh Museum στο 'Αμστερνταμ, συνολικής αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2002, δύο πίνακες του Van Gogh κλάπηκαν από το ίδιο μουσείο και βρέθηκαν αργότερα στο σπίτι ενός αρχιμαφιόζου έξω από τη Νάπολη το 2016.

4.Λευκή Πάπια

Καλλιτέχνης: Jean Baptiste Oudry, Γαλλία

Εθεάθη τελευταία φορά: Ηνωμένο Βασίλειο

Η αξία αυτού του πίνακα του 19ου αιώνα εκτιμάται στα 8 εκατομμύρια δολάρια και κλάπηκε από τη συλλογή της Μαρκησίας του Cholmondeley στο Houghton Hall στο Norfolk της Αγγλίας το 1992.

5.Εξοχή του Ωβέρ-συρ-Ουάζ

Καλλιτέχνης: Paul Cezanne, Γαλλία

Εθεάθη τελευταία φορά: Ηνωμένο Βασίλειο

6.Δευτέρα Παρουσία (1808)

Καλλιτέχνης: William Blake, Ηνωμένο Βασίλειο

Εθεάθη τελευταία φορά: Ηνωμένο Βασίλειο

7.Καλοκαίρι (c. 1644)

Καλλιτέχνης: David Teniers ο Νεότερος, Ολλανδία.

Εθεάθη τελευταία φορά: Πορτογαλία

8.Η Γέφυρα του Charing Cross και Η Γέφυρα του Waterloo (1899-1904)

Καλλιτέχνης: Claude Monet, Γαλλία.

Εθεάθη τελευταία φορά: Ηνωμένο Βασίλειο & Ρουμανία, Ολλανδία

Ο Monet ζωγράφισε 37 εκδοχές της Γέφυρας Charing Cross και τουλάχιστον 40 εκδοχές της Γέφυρας Waterloo. Τον συνάρπαζε το πώς το φως επηρέαζε και αλλοίωνε τα θέματά του. Έτσι, επέστρεφε πολλές φορές στο ίδιο θέμα, σε διαφορετικές εποχές, για να αποτυπώσει πολύ μικρές διαφορές. Αυτές οι δύο εκδόσεις είναι δύο από τους πίνακες που κλάπηκαν τον Οκτώβριο του 2012 από το Kunsthal στο Rotterdam. Η μητέρα ενός εκ των καταδικασμένων κλεφτών ισχυρίστηκε πως «Η Γέφυρα του Waterloo» ήταν ανάμεσα στους κλεμμένους πίνακες που έκαψε στη σόμπα της στη Ρουμανία, σε μια φρικτή απόπειρα να καταστρέψει στοιχεία που θα ενοχοποιούσαν το γιο της. Η αστυνομία βρήκε ίχνη μπογιάς στη σόμπα της, όμως όχι αρκετά για να τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί της.

9.Τοπίο (1917)

Καλλιτέχνης: József Lampérth Nemes, Ουγγαρία.

Εθεάθη τελευταία φορά: Ουγγαρία

10.Μια Μυθολογική Σκηνή με έναν Νεαρό Βάκχο

Καλλιτέχνης: Jacob Jordaens, Βέλγιο (Φωτογραφία αρχείου του Muzeum Sztuki, Łódź)

Εθεάθη τελευταία φορά: Πολωνία

11.Χλόη & Έμμα

Καλλιτέχνης: Barbora Kyslikova, Τσεχία

Εθεάθη τελευταία φορά: Νορβηγία

12.Το πάνελ με τους Δίκαιους Κριτές από το Πολύπτυχο της Γάνδης

Καλλιτέχνης: Hubert van Eyck και Jan van Eyck, Ολλανδία

Εθεάθη τελευταία φορά: Βέλγιο

Το Πολύπτυχο της Γάνδης, από τους Hubert και Jan van Eyck, θεωρείται ο πίνακας με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Πρόγονος του ρεαλισμού, διαθέτει μικροσκοπικές λεπτομέρειες αλλά σε μακροσκοπική κλίμακα. Με βάρος 1.500 κιλά, αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως αποτελεί το πιο συχνά κλεμμένο έργο τέχνης στην ιστορία, που λεηλατήθηκε από τον Ναπολέοντα κα τον Χίτλερ και διαρρήχθηκε, όλο ή εν μέρει, 6 διαφορετικές φορές.

Τα δώδεκα πάνελ του Πολύπτυχου είναι πλέον άθικτα, όμως το πάνελ με τους Δίκαιους Κριτές είναι αντίγραφο. Κλάπηκε τον Απρίλιο του 1934 από τον Καθεδρικό Ναό του St. Bavo, στη Γάνδη, από τον χρηματιστή Arsene Goedertier. Λίγο πριν τον θάνατό του, έδωσε το τελικό στοιχείο «Είναι κρυμμένο σε τέτοιο σημείο που κανείς δεν μπορεί να το ανακτήσει δίχως να τραβήξει την προσοχή». Η αστυνομία της Γάνδης ακολουθεί διάφορες συμβουλές από τις εκατοντάδες που λαμβάνει κάθε χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ