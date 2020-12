Twitter: Τα πέντε «τιτιβίσματα» που έσπασαν τα κοντέρ το 2020

Το Twitter, μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες παγκοσμίως, έδωσε τη λίστα των αναρτήσεων που συγκέντρωσαν τα περισσότερα likes μέσα στο 2020. Μέσα στις πέντε δημοφιλέστερες αναρτήσεις οι δύο αφορούν θανάτους δύο προσωπικοτήτων του θεάματος και του αθλητισμού που συγκλόνισαν τον πλανήτη.

Δημοφιλέστερη ανάρτηση στο Twitter ο ξαφνικός θάνατος του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, πρωταγωνιστή των ταινιών «Black Panther» και «Get on Up» τον Αύγουστο του 2020 προκάλεσε τεράστια θλίψη σε εκατομμύρια λάτρεις των ταινιών του σε όλο τον πλανήτη. Το ίδιο φυσικά συνέβη και με τον θάνατο του σπουδαίου σταρ του NBA και των Los Angeles Lakers Kobe Bryant, που έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και ακόμα 7 άτομα. Το συλλυπητήριο tweet του Μπαράκ Ομπάμα για τον αιφνίδιο θάνατο του Kobe βρίσκεται στις δημοσιεύσεις με τα περισσότερα likes.

Την πεντάδα συμπληρώνει το πανηγυρικό tweet της πρώτης γυναίκας αντιπροέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στον γράφει «Τα καταφέραμε», αλλά και του Andy Milonakis που συγχαίρει τους αμερικανούς αστροναύτες που έφυγαν από τη Γη μέσα στο καταστροφικό 2020, αλλά και η ανάρτηση του Μακόλεϊ Κάλκιν («Μόνος στο Σπίτι») όταν έγραψε στο Twitter με αφορμή τα γενέθλιά του: «Παιδιά, θέλετε να νιώσετε γέροι; Έγινα 40 χρονών».

Δείτε τα πέντε κορυφαία «τιτιβίσματα»:

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.