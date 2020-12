Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε YouTube και Gmail

Επανήλθαν σε λειτουργία, έπειτα από περίπου μια ώρα που βρέθηγκαν «κάτω», βασικές και δημοφιλείς υπηρεσίες της Google, όπως το YouTube και το Gmail.

Λίγο μετά τις 14:30, Youtube και Gmail άρχισαν να «φορτώνουν» κανονικά, τουλάχιστον στην Ελλάδα και τα προβλήματα που άρχισαν να πρωτοαναφέρονται γύρω στις 13:40 σε παγκόσμια κλίμακα, όδευαν προς αποκατάσταση από τη μητρική Alphabet.

Αρκετοί ήταν οι χρήστες νωρίτερα που ανέφεραν πρόβλημα πρόσβασης στο Youtube, με την ίδια την πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο να ενημερώνει για τη συγκεκριμένη κατάσταση μέσα από την αρχική της σελίδα.

Σύμφωνα με το downdetector.com, το πρόβλημα ήταν κυρίως στην Ευρώπη, στην Αυστραλία αλλά και στις Ανατολικές ΗΠΑ.

Για παράδειγμα, οι χρήστες που επιχειρούσαν να παρακολουθήσουν βίντεο ή να συνδεθούν στην πλατφόρμα του YouTube να βλέπουν μια μαϊμού να τους ενημερώνει πως «Κάτι πήγε λάθος...» .

Αντίστοιχη εικόνα έβλεπαν και όσοι προσπαθούσαν να μπουν στο Gmail ή το Google Drive.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί απο εσάς συναντάτε προβλήματα με την πρόσβαση στο YouTube αυτήν την στιγμή - η ομάδα μας το γνωρίζει και το φροντίζει. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε περισσότερα νέα», έγραψε στο Twitter η εταιρεία.

