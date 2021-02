Ιστορική στιγμή: Το διαστημικό σκάφος των ΗΑΕ έστειλε την πρώτη του φωτογραφία από τον πλανήτη Άρη

Το διαστημικό σκάφος Hope των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έστειλε την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε από τον Άρη, λίγες ημέρες αφότου μπήκε σε τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη.

Η φωτογραφία τραβήχθηκε την Τετάρτη, μία ημέρα αφότου μπήκε επιτυχώς σε τροχιά το σκάφος που στα αραβικά αποκαλείται «Αμάλ». Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν έτσι η πρώτη αραβική χώρα που πραγματοποιεί ένα τέτοιο επίτευγμα.

The UAE’s Hope probe has entered orbit around Mars, making the nation the fifth to send a spacecraft to the red planet’s orbit: pic.twitter.com/Iq2Lil4yym

«Η αποστολή των Εμιράτων συνέλαβε την εικόνα του μεγαλύτερου ηφαιστείου του ηλιακού συστήματός μας, του Όρους Όλυμπος, να αναδύεται στο φως το ήλιου, νωρίς το πρωί», ανέφερε η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Η πρώτη εικόνα του Άρη, τραβηγμένη από το πρώτο αραβικό διαστημόπλοιο στην ιστορία», έγραψε στο Twtter ο Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, ο εμίρης του Ντουμπάι και πρωθυπουργός της χώρας.

Το διαστημικό σκάφος θα κάνει μετεωρολογικές μετρήσεις στον Κόκκινο Πλανήτη. Όμως αποτελεί κυρίως ένα πρώτο βήμα προς έναν πολύ πιο φιλόδοξο στόχο: την εγκατάσταση μιας αποικίας ανθρώπων στον Άρη μέσα στα επόμενα 100 χρόνια. Σε αντίθεση με το κινεζικό σκάφος Tianwen-1 και το αμερικανικό Mars 2020, το «Αμάλ» δεν θα κατέβει στην επιφάνεια του πλανήτη. Θα αρχίσει να μεταδίδει τις πληροφορίες που θα συλλέξει τον επόμενο Σεπτέμβριο και στα δεδομένα αυτά θα έχουν πρόσβαση όλοι οι επιστήμονες του κόσμου.

#UPDATE The UAE's "Hope" probe has sent back its first image of #Mars, the national space agency said Sunday, days after the spacecraft successfully entered the Red Planet's orbit #HopeProbe pic.twitter.com/wlmwwubTOi