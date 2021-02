NASA: Η ιστορική προσεδάφιση του Perseverance στον Άρη - Δείτε την πορεία του στον Κόκκινο Πλανήτη (Βίντεο)

Ένα ιστορικό βήμα έκανε το βράδυ της Πέμπτης η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), καθώς ύστερα από ένα ταξίδι σχεδόν εννέα μηνών, το ρομποτικό ρόβερ "Perseverance" της αποστολής "Mars 2020" κατάφερε να προσεδαφιστεί στην επιφάνεια του Άρη. Η αποστολή του, εκτός των ερευνών που θα πραγματοποιήσει, είναι να αναζητήσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ή όχι, ότι στον «κόκκινο πλανήτη» υπήρξε κάποτε ζωή.

Η διαδικασία προσεδάφισης του ρομποτικου διαστημοπλοίου-εργαστηρίου ξεκίνησε χθες λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας και διήρκεσε -σύμφωνα με τον προγραμματισμό- 7 λεπτά.

Στις 10:55 ώρα Ελλάδας, το ρομποτικό διαστημόπλοιο προσεδαφίστηκε στον Άρη. Αμέσως οι επιστήμονες στα κεντρικά γραφεία της αποστολής στο εργαστήριο Jet Propulsion της NASA στην Καλιφόρνια ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Λίγα δευτερόλεπτά μετά, έλαβαν το πρώτο σήμα ότι η προσεδάφιση ήταν επιτυχής και αμέσως μετά ήρθε η πρώτη εικόνα από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη στον κρατήρα Jezero, ενώ ακολούθησαν κι άλλες πιο εντυπωσιακές. «Η προσεδάφιση επιβεβαιώθηκε!» αναφώνησε ο Σουάτι Μοχάν, υπεύθυνος για τον έλεγχο επιχειρήσεων.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning.

Μάλιστα, η NASA και η JPL παρέχουν στους χρήστες που επιθυμούν να παρακολουθούν την πορεία του εξάτροχου ρόβερ, έναν διαδικτυακό και διαδραστικό χάρτη που δείχνει ανα πάσα στιγμή πού βρίσκεται.

Δείτε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή:

Where am I now? Check out this interactive map to zoom in and explore my landing site:https://t.co/uPsKFhW17J



And for the ground level view, my first images are here, with many more to come in the days ahead:https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Οι πρώτες δύο εικόνες που έστειλε το Perseverance:

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars

Οι επιστήμονες της αποστολής επέλεξαν την τοποθεσία επειδή πιστεύουν ότι όταν ο Κόκκινος Πλανήτης ήταν ακόμα καλυμμένος με νερό, ο κρατήρας ήταν κάποτε λίμνη, με ένα δέλτα ποταμού να εναποθέτει ιζήματα στην επιφάνεια του. Μελετώντας αυτά τα πετρώματα, οι επιστήμονες ελπίζουν, ότι θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν καλύτερα τον πλανήτη και την πιθανότητα να ανακαλύψουν ίχνη ζωής.

Την προσεδάφισή παρακολούθησε και ο νέος πλανητάρχης, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έστειλε και το δικό του μήνυμα. «Συγχαρητήρια στη NASA και σε όλους που δούλεψαν σκληρά για να καταστεί δυνατή η ιστορική προσγείωση του Perseverance. Σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι με τη δύναμη της επιστήμης και της αμερικανικής εφευρετικότητας, τίποτα δεν είναι πέρα ​​από τη σφαίρα πιθανότητας», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.