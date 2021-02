Το Perseverance «πατάει» στον Άρη και… μοιράζεται νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον κόκκινο πλανήτη

Ιστορία γράφει το ρομποτικό όχημα Perseverance που «πάτησε» την Πέμπτη στον πλανήτη Άρη και έχει στείλει ήδη τις πρώτες φωτογραφίες από τον κόκκινο πλανήτη.

Οι νέες εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Η μία δείχνει τις ρόδες του οχήματος να βρίσκονται πάνω στο έδαφος του Άρη, ενώ η άλλη δείχνει το ρομπότ να κατεβαίνει στο κατά την προσγείωση του.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τη βάση πυραύλων που έβαλε το όχημα στο έδαφος και αναρτήθηκαν στον… δικό του λογαριασμό στο Twitter!

Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε η NASA είναι και η θέα ενός δορυφόρου που καταγράφει το rover στη φάση του αλεξίπτωτου κατά την κάθοδο του.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd