Το μυστικό μήνυμα που έκρυψε η NASA στο αλεξίπτωτο του Perseverance - Τι σημαίνει

Μια βιντεοκάμερα στο διαστημικό σκάφος μετέδωσε την εικόνα από το άνοιγμα του αλεξίπτωτου όταν το ρόβερ Perseverance της NASA πραγματοποίησε την ιστορική προσγείωση στον Άρη την περασμένη εβδομάδα. Το αλεξίπτωτο λοιπόν ήταν διακοσμημένο με κόκκινα και λευκά μοτίβα.

Τα μοτίβα αυτά, ωστόσο, σύμφωνα με το nytimes.com, μόνο τυχαία δεν ήταν καθώς έκρυβαν ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα.

Σχετικές υπόνοιες άφησε ο Allen Chen, ο μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για το σύστημα προσγείωσης σε συνέντευξη τύπου λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Μερικές φορές αφήνουμε μηνύματα στη δουλειά μας για να βρουν άλλοι για αυτόν τον σκοπό» προσθέτοντας ότι «σας προσκαλούμε όλους να κάνετε μια προσπάθεια και να δείξετε τη δουλειά σας».

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ένας 23χρονος μηχανικός υπολογιστών «έπιασε» το μήνυμα: το φαινομενικά τυχαίο μοτίβο περιείχε έναν κωδικό και απλά η NASA ζητούσε από τους μυημένους να τον αποκαλύψουν.

Το ίδιο έκαναν και άλλοι σε όλο τον κόσμο, ανταλλάσσοντας πληροφορίες στο Twitter και φόρουμ στο Reddit, ενώ άτομα εξοικειωμένα με τον δυαδικό κώδικα το αποκρυπτογράφησαν μέσα σε λίγες ώρες.

Πρώτος έκανε την αποκρυπτογράφηση ο 23χρονος, αναφέροντας ότι στο αλεξίπωτο βρισκόνταν κρυμμένη η φράση «Dare Mighty Things» («Τολμήστε μεγαλεπήβολα πράγματα», που προέρχεται από ομιλία το 1899 του Θίοντορ Ρούσβελτ και αποτελεί δημοφιλές σλόγκαν της ομάδας του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA, που ανέπτυξε το ρόβερ Perseverance.

Αλλά και ο εξωτερικός δακτύλιος του μοτίβου στο αλεξίπτωτο έκρυβε ένα μήνυμα, δηλαδή τις συντεταγμένες των γραφείων του JPL στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια: 34°11’58” N 118°10’31” W.

Κάποιες ώρες αργότερα ο Adam Steltzner, ο επικεφαλής μηχανικός του Perseverance επιβεβαίωσε το μήνυμα.

