Διαρροή στο Facebook: Πώς θα δείτε αν διακινούνται τα δικά σας προσωπικά στοιχεία

Στα χέρια χάκερ έπεσαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, τα οποία διέρρευσαν το Σάββατο και μάλιστα είναι προσβάσιμα δωρεάν σε όποιον θέλει να τα εκμεταλλευτεί.

Σε αυτά περιλαμβάνονται και στοιχεία 617.722 χρηστών από την Ελλάδα προκαλώντας αναστάτωση στους χρήστες.

«Πρόκειται για παλιά δεδομένα τα οποία είχαν διαρρεύσει το 2019», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του εκπρόσωπος της Facebook. «Ανακαλύψαμε και λύσαμε το ζήτημα τον Αύγουστο του 2019», πρόσθεσε.

Την περίοδο εκείνη, η εταιρεία είχε αντιμετωπίσει πράγματι το τεχνολογικό πρόβλημα που είχε επιτρέψει στα στοιχεία να διαρρεύσουν. Ωστόσο, από τη στιγμή που η διαρροή έχει συμβεί, η εταιρεία έχει ελάχιστες δυνατότητες να σταματήσει τη διακίνηση των στοιχείων ελεύθερα στο Διαδίκτυο.

Την ίδια στιγμή το Facebook δεν βοηθάει στο να μάθει κάποιος εάν τα δεδομένα του έχουν συμπεριληφθεί στην παράβαση. Ωστόσο χρήστες των σόσιαλ μίντια δίνουν τρόπο να μάθει κάποιος εάν τα στοιχεία του περιλαμβάνονται σε αυτά που διέρρευσαν, βάζοντας απλώς το email του στην σελίδα haveibeenpwned.com.

I’ve had a heap of queries about this. I’m looking into it and yes, if it’s legit and suitable for @haveibeenpwned it’ll be searchable there shortly. https://t.co/QPLZdXATpt