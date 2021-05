Το Twitter βάζει «φρένο» στους «haters» με... νέους κανόνες ευγενείας

Να ξανακοιτάξουν και να αναθεωρήσουν «πιθανώς επιβλαβείς ή προσβλητικές» απαντήσεις προτρέπει τους χρήστες του το Twitter, επιχειρώντας να περιορίσει το υβριστικό περιεχόμενο που δίνει και παίρνει στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Η εταιρεία άρχισε να δοκιμάζει τη νέα λειτουργία πέρυσι και διαπίστωσε ότι αυτές οι προτροπές μειώνουν τις προσβλητικές απαντήσεις. Συγκεκριμένα, το 34% των χρηστών που τις έλαβαν αναθεώρησαν την αρχική τους απάντηση ή αποφάσισαν να μην απαντήσουν καθόλου.

Αφότου έλαβαν την παραίνεση μία φορά, οι χρήστες έγραψαν κατά 11% λιγότερες προσβλητικές απαντήσεις στη συνέχεια. Και παράλληλα, είχαν μειωμένες πιθανότητες να γίνουν αποδέκτες υβριστικών tweets.

