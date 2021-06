Διαδικτυακό μπλακ άουτ: Γιατί «έπεσαν» τα μεγαλύτερα sites στον κόσμο - Ποια είναι η Fastly που «γκρέμισε» το ίντερνετ

Ιντερνετικό μπλακ άουτ συνέβη λίγο μετα τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης με τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες του κόσμου να «καταρρρέουν» για περισσότερο από μία ώρα. Όταν οι μεγαλύτερες ιστοσελίδες (New York Times, Financial Times, Blomberg, CNN, Reddit, Twich, PayPal, Amazon, Guardian κτλ) «έπεσαν», ξαφνικά όλοι έμαθαν το όνομα της Fastly.

Ιστοσελίδες, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC, κυβερνητικά sites της Βρετανίας (gov.uk) και ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου «έπεσαν», με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμες για τους χρήστες. Ανάμεσα τους και το site της Amazon και ειδησεογραφικές σελίδες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Τι το προκάλεσε

Σύμφωνα με το BBC, ένοχος για το μπλακ άουτ είναι ο πάροχος περιεχομένου ιστοσελίδων μέσω cloud, Fastly. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω του εκπροσώπου της στους Financial Times, διερευνά τυχόν προβλήματα στο δίκτυο διανομής περιεχομένου της, μέσω μηνύματος που εμφανιζόταν σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες που παρουσίασαν πρόβλημα.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι διερευνά «τον πιθανό αντίκτυπο στην απόδοση των υπηρεσιών CDN», ενώ λίγο αργότερα ανέφερε πως το πρόβλημα εντοπίστηκε και αντιμετωπίζεται. Οι περισσότερες περιοχές κάλυψης της Fastly αντιμετώπιζαν «υποβαθμισμένη απόδοση», ανέφερε το Reuters.

Οι περισσότεροι ιστότοποι, εμφάνιζαν το μήνυμα «Error 503 Service Unavailiable», ενώ παρόμοιο πρόβλημα παρουσίασαν και δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, αναμεσά τους το Reddit, το Spotify, το Twitch, το Stack Overflow, το GitHub, το Hulu, το HBO Max, το Quora, το PayPal, και το Vimeo.

Ποια είναι η Fastly

Η εταιρεία του Σαν Φρανσίσκο παρέχει την τεχνολογία που κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχει, αλλά κρατά το ίντερνετ ζωντανό. Όταν το όνομά της έγινε πρώτη είδηση σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν για καλό. Γιατί το τελευταίο πράγμα που θέλει μία εταιρεία η οποία υποτίθεται ότι βοηθά να αυξηθεί η αξιοπιστία και η ταχύτητα των sites, είναι να συνδεθεί το όνομά της με το hashtag #internetdown.

Αυτό που κάνει η Fastly είναι να βοηθά τις εταιρείες που βρίσκονται πίσω από τα δημοφιλέστερα sites του κόσμου να εξυπηρετήσουν εκατομμύρια επισκέπτες ταυτόχρονα. Αντί να φιλοξενεί όλο το περιεχόμενο ενός site σε μία ομάδα από servers που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία, η Fastly βάζει υποδομές του cloud σε δεκάδες τοποθεσίες, επιτρέποντας στους επισκέπτες να κάνουν download από έναν server που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτούς.

Όπως το Amazon Web Services και το Azure της Microsoft, η υπηρεσία της Fastly είναι σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει την κατάρρευση μιας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά μηχανήματα για τη φιλοξενία του ίδιου περιεχομένους, η Fastly κάνει πολύ δύσκολο στον οποιονδήποτε να «ρίξει» ένα από τα sites της.

Όμως όπως φάνηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία της Fastly μπορεί να γίνει και η «κερκόπορτα» του ίντερνετ. Στις 12:58, η εταιρεία παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλώνοντας «αυτή τη στιγμή ερευνούμε πιθανή επίδραση στις επιδόσεις των υπηρεσιών CDN μας» (από το «Content Delivery Network», όπως ονομάζεται η υπηρεσία της). Στη 1:44 ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει το πρόβλημα και το διορθώνει.