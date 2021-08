Η Tesla ετοιμάζει ανθρωποειδές ρομπότ! Το εντυπωσιακό βίντεο κάλεσμα με το «Tesla Bot»

Το μέλλον είναι εδώ; Θα είναι καλύτερο ή μήπως δυστοπικό; Ο Ίλον Μασκ, ο ιδρυτής και επικεφαλής της Tesla, παρουσίασε χθες Πέμπτη σχέδιο για την ανάπτυξη ανθρωποειδούς, μεταλλικού ρομπότ, ικανού να εκτελεί επαναλαμβανόμενα ή επικίνδυνα καθήκοντα, βασιζόμενου στην ίδια τεχνολογία που θα αξιοποιηθεί στα ημιαυτόνομα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρείας του.

Μάλιστα, ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος υποσχέθηκε ότι το πρωτότυπο αυτού, που «βάφτισε» Tesla Bot, θα παρουσιαστεί την επόμενη χρονιά. Θα έχει πέντε δάκτυλα στα χέρια και ανδρόγυνο, ασπρόμαυρο παρουσιαστικό.

Η μέχρι σήμερα βιομηχανία ηλεκτρονικών αυτοκινήτων ανάρτησε ένα εντυπωσιακό βίντεο με το ανθρωποειδές και επικεφαλίδα «Ελάτε μαζί μας για να χτίσουμε το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης». Το, επενδεδυμένο με χαρντ ροκ μουσική, βίντεο με το απόκοσμα ανθρώπινο στις κινήσεις του ρομπότ προκάλεσε το θαυμασμό πολλών, αλλά και τις επιφυλάξεις άλλων, καθώς πολλοί παρομοίασαν το ανθρωποειδές με τον Τerminator του Σβαρτσενέγκερ.

Το ρομπότ θα έχει «βαθύ αντίκτυπο» στην αμερικανική και στην παγκόσμια οικονομία, προεξόφλησε ο κ. Μασκ, αφού δυνητικά θα βάλει τέλος στην έλλειψη εργατικών χεριών και θα μειώσει το μισθολογικό κόστος. Πρόσθεσε πως θεωρεί σημαντικό το ρομπότ αυτό να μην είναι «πάρα πολύ ακριβό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

