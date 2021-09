Με το ρομπότ της Πανάκειας στην Ολυμπιάδα ρομποτικής η εθνική ομάδα FIRST Global Challenge Team Greece

Μ' ένα ρομπότ της Πανάκειας, που φιλοδοξεί ν' «απαντήσει» στις προκλήσεις με τις οποίες μας έχει θέσει αντιμέτωπους στην καθημερινότητά μας η πανδημία, κατεβαίνει στη φετινή Ολυμπιάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής η εθνική ομάδα FIRST Global Challenge Team Greece.

Η φετινή Ολυμπιάδα έχει θέμα «Discover- Recover» και στόχο να ενεργοποιήσει τους νέους όλου του κόσμου να ερευνήσουν και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις, που θα θέτουν ως στόχο τους την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid 19 σε τέσσερις τομείς: την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και το περιβάλλον.

Η ομάδα FIRST Global Challenge Team Greece επέλεξε τον νευραλγικό τομέα της υγείας σχεδιάζοντας τη δημιουργία -σε πειραματικό στάδιο- ενός ρομπότ της Πανάκειας που θα έχει τη δυνατότητα να απολυμαίνει ένα μικρό χώρο, να παρακολουθεί την πίεση, τη θερμοκρασία, το οξυγόνο πολλών ασθενών συγχρόνως, να υπενθυμίζει τη λήψη και τη δοσολογία φαρμάκων, να λαμβάνει φωτογραφίες, να μπορεί να παρέχει οξυγόνο σ' έναν ασθενή και μέσω μιας εφαρμογής να ενημερώνει τον θεράποντα.

Μάλιστα, στο περίπτερο της Eduact στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το κοινό θα μπορεί να ενημερωθεί εκτενέστερα για το έργο της ομάδας και τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτή.

Μια ομάδα με πάθος για τη ρομποτική

Η ομάδα αποτελείται από 30 παιδιά από όλη την Ελλάδα ηλικίας 14 18 χρονών, η επιλογή των οποίων έχει γίνει βάσει των γνώσεών τους στον προγραμματισμό και τη ρομποτική, την ενασχόληση τους με τις επιστήμες και την εμπειρία τους από συμμετοχές σε αντίστοιχες εθνικές και παγκόσμιες διοργανώσεις.

Στην ομάδα συμμετέχουν παιδιά που έχουν διακριθεί σε πολλούς και διαφορετικούς διαγωνισμούς τόσο στη ρομποτική και τον προγραμματισμό, όσο και σε άλλους διαγωνισμούς, όπως της Μαθηματικής Εταιρείας, της Φυσικής Εταιρείας, σε διαγωνισμούς έρευνας και καινοτομίας, σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, σε διαγωνισμούς δημιουργίας ταινιών μικρού μήκους, διαγωνισμούς εικονικής επιχειρηματικότητας, αλλά κυρίως αγαπούν βαθιά το να ερευνούν, το να προσπαθούν με πάθος να προάγουν το πνεύμα της συνεργασίας και έχουν μεράκι και κέφι για ό,τι κάνουν.

...και μια πορεία γεμάτη διακρίσεις

Η Εθνική Ομάδας Ρομποτικής «FIRST Global Challenge Team Greece» ξεκίνησε την πορεία της τον Μάιο του 2018 ως μία πρωτοβουλία του Φιλεκπαιδευτικού Μη κερδοσκοπικού Σωματείου Eduact Δράση για την Εκπαίδευση.

«Στο κάλεσμα της FIRST για τη δημιουργία μίας ομάδας που θα εκπροσωπούσε τη χώρα μας στην Ολυμπιάδα του Μεξικό, τον Αύγουστο του 2018, αποφασίσαμε από κοινού να μην ακολουθήσουμε την πεπατημένη και να στείλουμε μία υπάρχουσα ομάδα από κάποιον διαγωνισμό ρομποτικής. Αντίθετα, το θεωρήσαμε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να δημιουργήσουμε μία εθνική ομάδα, μία ομάδα που θα αποτελείται από παιδιά από διάφορες περιοχές και σχολεία της χώρας», εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ιδρυτής και πρόεδρος της Eduact Κώστας Βασιλείου.

«Η συμμετοχή μας στο Μεξικό άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή και στη σκέψη όλων μας. Γνωρίσαμε από κοντά τη διοργάνωση, ήρθαμε σε επαφή με τις ομάδες από όλες τις χώρες που συμμετείχαν, ανταλλάξαμε γνώσεις και εμπειρίες, δημιουργήσαμε φιλίες που αντέχουν ακόμα και επιστρέψαμε με τριπλό Safety Award και την υπόσχεση να πάμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Η εμπειρία ήταν τόσο δυνατή που με την επιστροφή μας αποφασίσαμε ότι αυτή η ευκαιρία που μας δόθηκε να συμμετέχουμε και όσα αποκομίσαμε οφείλουμε να τα επικοινωνήσουμε στους νέους της πατρίδας μας», τονίζουν τα μέλη της ελληνικής «dream team» της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Το 2019 FIRST Global Challenge ασχολήθηκε με το περιβάλλον και τα εκατομμύρια τόνους ρύπων που παράγονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, μπαίνουν στον κόσμο των ωκεανών, επηρεάζοντας αρνητικά τη θαλάσσια ζωή και τους παγκόσμιους πληθυσμούς. Οι ομάδες έμαθαν για τις πραγματικές προκλήσεις που σχετίζονται με τον καθαρισμό των ωκεανών του πλανήτη, ενώ η συμμετοχή της εθνικής ομάδας επιφύλασσε την 6η θέση παγκοσμίως στη γενική κατάταξη και το χάλκινο μετάλλιο στο μηχανικό σχεδιασμό του ρομπότ της. Πρόκειται, μάλιστα, για μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις για μια διεθνή ολυμπιάδα ρομποτικής, καθώς και ένα ακόμα Safety Award στην κατηγορία 3 αστέρων για τον τρόπο δουλειάς της ομάδας, την προετοιμασία της και τη συμπεριφορά της καθ' όλη τη διάρκεια της ολυμπιάδας

Το 2020 βρήκε την ομάδα, όπως και όλο τον πλανήτη, αντιμέτωπη με την πανδημία της Covid-19, με αποτέλεσμα να ακυρώσει τη συμμετοχή της σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις, όπως το Athens Science Festival, και σε διαγωνισμούς, όπως το FTC της Ρουμανίας. Ωστόσο, τα μέλη της δεν άφησαν την πανδημία να τους παρασύρει σε απραξία και συμμετείχε στον διαδικτυακό διαγωνισμό της OnShape «Robots to the Rescue», όπου και κατέκτησε το Best Branding Award και τα εύσημα για το Book της και τη συνολική παρουσίαση του project. Παράλληλα, η ομάδα ανέπτυξε ακόμα περισσότερο τις γνώσεις και τις δεξιότητές της στο σχεδιασμό CAD στον προγραμματισμό, στην έρευνα και στον τομέα της προβολής του έργου της.

Και όχι μόνο αυτό αφού συμμετείχε για μια ακόμη φορά στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL CHALLENGE 2020 «Connecting Communities», η οποία πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, μέσα από social technical challenges για όλες τις ομάδες, με σκοπό να φέρει τις κοινότητες σε επαφή στην πολύ δύσκολη συνθήκη της πανδημίας. Και ς' αυτή την Ολυμπιάδα, η ομάδα κατάφερε να κερδίσει διακρίσεις και βραβεία αλλά και τον θαυμασμό των αντιπάλων της.

Το πρώτο bootcamp ρομποτικής στην Ελλάδα

Τα μέλη της εθνικής ομάδας ρομποτικής FIRST Global Challenge Team Greece βρέθηκαν πριν από μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη και στην έδρα της Eduact, κάνοντας μια στάση στο ταξίδι του γυρισμού στα σπίτια τους μετά τη συμμετοχή τους στο πρώτο bootcamp ρομποτικής στην Ελλάδα που διοργάνωσε η Eduact σε συνεργασία με τη ΧΑΝΘ, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής.

Ο προπονητής της ομάδας, Τάσος Κόλλιας, και τα παιδιά επέστρεψαν έμπλεοι ενθουσιασμού από την εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο καθώς είχαν την ευκαιρία να «βγουν» από τον μικρόκοσμο της οθόνης που επιτάσσει η εξ αποστάσεως συνεργασία αφού τα μέλη της ομάδας προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας- από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ως την Πάτρα, την Κρήτη κ.α.

Μιλώντας γι αυτή την ξεχωριστή εμπειρία στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό που τόνιζαν με έμφαση ήταν το δέσιμο που προέκυψε μέσα από την παραμονή τους στην κατασκήνωση, ένα δέσιμο που ήταν εμφανές και στον χρόνο που έμειναν στις εγκαταστάσεις της Eduact φιλοξενούμενοι από τον Κώστα Βασιλείου και τους συνεργάτες του.

Όπως χαρακτηριστικά έλεγε η ...senior -σε ηλικιακούς όρους και εμπειρία συμμετοχής- Εμμανουέλα Σταμέλου, «ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, που συνέβαλε σημαντικό στο να έρθουμε πιο κοντά, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και ν' ακούμε ο ένας τον άλλον. Μια εμπειρία που θα μας βοηθήσει σημαντικά στην πορεία μας στο μέλλον αλλά και στη φετινή Ολυμπιάδα».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Eduact Hub, εντός του οποίου τους επόμενους μήνες θα λειτουργεί και το Thessaloniki Tech Lab αλλά και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΤΙΤΑΝ που υποστηρίζει τη δράση της.