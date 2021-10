Αυτά είναι τα νέα μοντέλα της Apple: Τα χαρακτηριστικά και η τιμή του iPhone 13

Σε ζωντανή μετάδοση οι φίλοι της Apple ενημερώθηκαν για το νεο iPhone 13, αλλά και για όλα τα νέα προϊόντα, όπως τα iPad και το νέο Apple Watch. Επίσης έγιναν γνωστές και οι τιμές του πολυαναμενόμενου προϊόντος τεχνολογίας.

Apple has introduced the iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max, with ProMotion support and the A15 chip. #iPhone13Pro#appleevent https://t.co/7vQAidScEm pic.twitter.com/oHtEpmNNTf