Apple: Στις 24 Σεπτεμβρίου διαθέσιμα στην αγορά τα νέα iPhone 13 - Ενσωματώνουν τεχνολογία 5G

H Apple Inc παρουσίασε χθες, Τρίτη, το iPhone 13 και το νέο iPad mini διευρύνοντας τη συνδεσιμότητα 5G, ενσωματώνοντας ταχύτερα μικροκυκλώματα (τσιπ) και πιο ευκρινείς κάμερες χωρίς να αυξήσει την τιμή του τηλεφώνου.

Η εταιρία, που έχει την έδρα της στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας, δεν ανακοίνωσε κάποια ειδικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά ή προϊόντα, τα οποία να προκάλεσαν εντύπωση, αλλά οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πελάτες της Apple, που χρησιμοποιούν παλαιότερα μοντέλα συσκευών, όπως το iPhone X θα είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν ένα καινούργιο έξυπνο κινητό τηλέφωνο της νέας σειράς.

Apple has introduced the iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max, with ProMotion support and the A15 chip. #iPhone13Pro#appleevent https://t.co/7vQAidScEm pic.twitter.com/oHtEpmNNTf