WhatsApp: Προβλήματα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων - Τρολάρισμα στο Twitter

Η δημοφιλής εφαρμογή μηνυμάτων WhatsApp έχει σταματήσει να λειτουργεί για πολλούς χρήστες σε όλο τον κόσμο και χρήστες σε όλη την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Νότια Αφρική και την Ασία αναφέρουν προβλήματα στην αποστολή και τη λήψη κειμένων και βίντεο.

«Γνωρίζουμε ότι μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα για να στείλουν μηνύματα και εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε τη WhatsApp για όλους το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας Meta Platforms στην οποία ανήκει η WhatsApp.

Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί περίπου 9.540 προβλήματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο ιστότοπος Downdetector ανακοίνωσε επίσης ότι περισσότεροι από 11.000 χρήστες σε όλη την Ινδία έχουν αναφέρει προβλήματα με τη WhatsApp, ενώ οι αριθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 68.000 και για τη Σιγκαπούρη 19.000 γύρω στις 10:50 (ώρα Ελλάδας).

Ο Downdetector καταγράφει τις βλάβες συγκεντρώνοντας αναφορές από αριθμό πηγών. Η βλάβη είναι πιθανό να έχει δημιουργήσει προβλήματα σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

«Τρολάρει» το Twitter

Πάντως από την ώρα που έγιναν γνωστά στα προβλήματα, οι χρήστες του Twitter έχουν επιδοθεί σε απολαυστικά σχόλια σκορπώντας άθφονο γέλιο.

After coming to Twitter to see you are not the only witnessing the problem #WhatsApp @bod_republic @fireboydml pic.twitter.com/uLVTlqIxHA — Abdulfatah Jafar (@ayomide040703) October 25, 2022