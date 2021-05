Θεάτρο ΕΜΠΡΟΣ: Συνεχίζεται ο αγώνας με καλλιτεχνικές δράσεις

Μια πολύ μεγάλη και ενθουσιώδης συνέλευση του ΕΜΠΡΟΣ την Κυριακή 23/5 αποφάσισε την συνέχιση της υπεράσπισης του Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου Θεάτρου.

Η απόπειρα της αστυνομίας και της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου να ξανατσιμεντώσει το ΕΜΠΡΟΣ το πρωί της Δευτέρας 24/5 βρήκε απέναντι της τους δικηγόρους του κινήματος και τον κόσμο του αγώνα, τις ενωμένες αλληλέγγυες δυνάμεις και τα έργα σταμάτησαν.

Ξεκινάμε από σήμερα Δευτέρα 24/5 και κάθε μέρα από τις 5 το απόγευμα μια εβδομάδα Τέχνης και Ελευθερίας μπροστά στο κτήριο και συλλογικές εργασίες αποκατάστασης των φθορών που προξένησε η εκκένωση.



Το Σάββατο 29/5 - Πανελλαδική Ημέρα Δράσης των καλλιτεχνών

καλούμε σε Πανελλαδική Ημέρα Δράσης των καλλιτεχνών, των συνελεύσεων γειτονιάς και των κοινωνικών εγχειρημάτων σε κάθε γωνιά της χώρας για την υπεράσπιση όχι μόνο του Εμπρός αλλά όλων των απελευθερωμένων χώρων. Η δύναμη της αυτοοργάνωσης μπορεί να σταματήσει τη καταστροφή των γειτονιών μας και της φύσης που απειλούνται από την λαίλαπα της εκμετάλλευσης και το θράσος της αισχροκέρδιας.

ΤΩΡΑ! Θα εμπλουτίζεται καθημερινά με νέες συμμετοχές. Καλούμε καλλιτεχνικές ομάδες να παρουσιάζουν τις ιδέες και το έργο τους κατά την διάρκεια της ημέρας έξω από το κτίριο.



ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα



"ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΡΟΣ"



-γιορτές και δραστηριότητες για τα παιδιά και τους γονείς.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Παιδαγωγική Ομάδα "Το Σκασιαρχείο"

Ομάδα Παιδαγωγών "τα θρανία της Άνοιξης"

Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών "Μαργαρίτα"

Μr. and Ms. Bubble

Anasa- Διαπολιτισμικό Κέντρο Νέων Αφρικανικής Καταγωγής

Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών "Kokoika"

Την ίδια ώρα η ομάδα Φάμπρικα Αθενς περιπλανίεται γύρω από το κτήριο και τα παιδιά με τους γονείς εξερευνούν μαζί την γειτονιά.



ΔΕΥΤΕΡΑ 24/5

AFRICA UNITY- από τις 7 το απόγευμα έως τς 12

Πρώτη μέρα του φεστιβάλ με τις Αφρικανικές κοινότητες της Αθήνας να μας προσφέρουν την εμπειρία της μουσικής, του χορού και των πολιτισμών τους σε μια μεγάλη αντιρατσιστική γιορτή.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

UBUNTU Αφρικανική Ομάδα Εμπρός

ANASA Διαπολιτισμικό Κέντρο Νέων Αφρικανικής Καταγωγής

VEELEN Ομάδα Αφρικανικών Χορών



ΤΡΙΤΗ 25/5

Σχήμα Οδός Αρμονίας

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΓΛΕΝΤΙ με την ομάδα παραδοσιακών χορών του ΕΜΠΡΟΣ και μουσικούς και τραγούδια από όλα τα μέρη της χώρας.





ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5

10 π.μ. έως 13.00 μ.μ. - Ομάδα "Τραγούδι Μήνυμα Αντίστασης" στην είσοδο του ΕΜΠΡΟΣ

από τις 7 το απόγευμα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ

"Τί συμβαίνει όταν σου κάνουν έξωση από το σπίτι σου;"

ΟΜΑΔΑ Play Back Theater

Γιώργος Μακ



ΠΕΜΠΤΗ 27/5

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ

"Σεξουαλική κακοποίηση στους χώρους εργασίας"

Ομάδα Poochoomeow- Θεατρικός Αυτοσχεδιασμός

τροφοδιανομέας- Performance



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/5

Selfy- Σώμα στο ΟΝ- βίντεο εγκατάσταση

ΔΑΓΙΠΟΛΗΣ - Χοροθεατρική Ομάδα Αναπήρων

DUB UNITY

To Κενό Δίκτυο και το El Paso Sound System

μας καλούν σε μια μεγάλη συνάντηση της dub & reggae αθηναϊκής σκηνής

dj Flakita (Peru)

Junior X

Nikos Kilimanjaro

Rankin Johny

-επιπλέον συμμετοχές θα ανακοινωθούν-



ΣΑΒΒΑΤΟ 29/5

Αδέσποτες Σκύλες

Envy Never Dies (members)

Tito and Saravala

HIP HOP UNITY

mc Yinca

Semeli

Ψ

Mentira Witch project

Fundracar Sound System

++++++++more more soon



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η δύναμη της αυτοοργάνωσης μπορεί να σταματήσει τη καταστροφή των γειτονιών μας και της φύσης που απειλούνται από την λαίλαπα της εκμετάλλευσης και το θράσος της αισχροκέρδειας.

Γιατί εκκενώνεται το ΕΜΠΡΟΣ; Γιατί η καθημερινή αφιλοκερδής λειτουργία του αποτελεί ζωντανό αντιπαράδειγμα για τον κυρίαρχο τρόπο που μας επιβάλλεται να ζούμε, να σκεφτόμαστε και να νιώθουμε.

Αν σιωπήσεις για λίγο έξω από το Εμπρός και αφουγκραστείς θα ακούσεις την εμπορευματοποίηση να κυλάει ορμητικά στα διπλανά σοκάκια.

Σε αυτή την χώρα που η οικονομική και πολιτική εξουσία μετατρέπει τα πάντα σε εμπόρευμα που πουλιέται κι αγοράζεται, το ΕΜΠΡΟΣ προσφέρει χωρίς κόμιστρο, χωρίς αντίτιμο, τέχνη, και πολιτισμό, δημιουργία και αλληλεγγύη, προσφέρει το δημόσιο, το ελεύθερο, το δωρεάν, το κοινό, αυτό που ανήκει σε όλους μας και όλοι θέλουμε να το μοιραστούμε ελεύθερα. Αυτό ήταν που ενόχλησε τους κυβερνήτες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες, αυτό θέλησαν να τσιμεντώσουν. Θέλησαν το Εμπρός να σιωπήσει γιατί εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του χρήματος, της αγοράς, γιατί αποδεικνύει πως μπορούμε να ζούμε, να σκεφτόμαστε και να νιώθουμε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.

Αυτό το μήνυμα επικοινωνεί το Εμπρός και σε αυτό συναντά το το ΚΒοξ και το Νοsotros στα Εξάρχεια, το πάρκο Δρακοπούλου και το Άνω-Κάτω στα Πατήσια, τα κατειλημμένα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας, τη Λέλας Καραγιάννη στη Κυψέλη, τη Ρόζα Νέρα στα Χανιά και τον Ευαγγελισμό στο Ηράκλειο, τη Terra Incognita και την Yφανέτ στη Θεσσαλονίκη, τους κοινωνικούς αγώνες ενάντια στις περιφράξεις και την ιδιωτικοποίηση του Φιλοπάππου, του Πεδίου του Άρεως, του Βοτανικού Κήπου στη Πετρούπολη, της Ακαδημίας Πλάτωνα, του Στρέφη και την καταστροφή της πλατείας Εξαρχείων.

Εκεί είναι που συναντιέται με τον αγώνα ενάντια στο φασισμό, ενάντια στην οικονομική και εργασιακή εξαθλίωση, την απελπισία των νέων και τις αυτοκτονίες των ανέργων, τις διώξεις αγωνιστών, και τις δράσεις για το σταμάτημα των πλειστηριασμών κατοικιών. Εκεί συναντιέται με τον αγώνα υπεράσπισης της Φύσης στα βουνά, τα νησιά και τα χωριά μας, εκεί συναντά τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα, τις καταλήψεις και

τα φοιτητικά στέκια, τις κοινωνικές κουζίνες, τις συνελεύσεις γειτονιάς, τις παρέες που παίζουν μουσική στο δρόμο, ένα κορίτσι που περπατά γρήγορα στο σκοτάδι γιατί κάποιος την ακολουθεί.

Το Εμπρός είναι ο χώρος που συναντιόμαστε με το αίμα των νεκρών μας- το Ζακ, τον Κillah P, τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, εκεί ζουν οι καλλιτέχνες χωρίς σκηνή και τα παιδιά που δεν έχουν δέντρα στην αυλή του σχολείου τους, εκεί παράγουμε Τέχνη ενάντια στην βιομηχανία της τέχνης, εκεί ζει το Εμπρός- ανάμεσα στους απελευθερωμένους κοινωνικούς χώρους και τις στιγμές της συλλογικής ευτυχίας, στους δρόμους, στα πάρκα και τις πλατείες, εκεί που οι άνθρωποι διεκδικούμε ξανά το δημόσιο, το ελεύθερο, το δωρεάν, το κοινό, χωρίς εμπορευματοποίηση και ανταλλακτική αξία.



Το Σάββατο 29/5 καλούμε σε συγκέντρωση έξω από το Εμπρός στις 5 το απόγευμα και Πανελλαδική Ημέρα Δράσης των καλλιτεχνών, των συνελεύσεων γειτονιάς και των κοινωνικών εγχειρημάτων σε κάθε γωνιά της χώρας για την υπεράσπιση όχι μόνο του Εμπρός αλλά όλων των απελευθερωμένων χώρων.



Δεν θα παραδώσουμε τα όνειρα μας στο σκοτάδι.



Όταν αγωνιζόμαστε- αγωνιζόμαστε για τις ζωές μας!



24/5/2020

Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ

______

Το Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός γεννήθηκε μέσα από τα όνειρα και τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων που πήραν μέρος στα κοινωνικά κινήματα της εποχής μας. Είναι ένας ανοιχτός, δημόσιος κατειλημμένος χώρος με διεθνή απήχηση, ελεύθερη πρόσβαση για πάνω από 1000 επισκέπτες την εβδομάδα και ένα καθημερινό, πολύμορφο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές.



Από το 2011, εκατοντάδες καλλιτέχνες παρουσίασαν αφιλοκερδώς & με ελεύθερη είσοδο 400 διαφορετικά θεατρικά