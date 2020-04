Κορωνοϊός: «Πράσινο φως» στο πρώτο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων - Δίνει αποτέλεσμα σε 15-20 λεπτά

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων(FDA), η αρμόδια εποπτική αρχή των ΗΠΑ, ενέκρινε το πρώτο τεστ αίματος για την ανίχνευση προστατευτικών αντισωμάτων έναντι του νέου κορωνοϊού, το οποίο δίνει αποτελέσματα μέσα σε 15 έως 20 λεπτά.

Τα τεστ αυτού του είδους -που κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθούν και στην Ελλάδα- μπορούν να αποβούν χρήσιμα για να αποκαλύψουν πόσο ποσοστό ενός πληθυσμού έχει νοσήσει με Covid-19 και ποια είναι η πραγματική θνητότητα της νόσου, αν ληφθούν υπόψη τα ήπια και ασυμπτωματικά κρούσματα. Τα τεστ αντισωμάτων θα μπορούν επίσης να εντοπίσουν ποιοι άνθρωποι έχουν πλέον κάποια ανοσία, ώστε να μπορούν -σχετικά άφοβα- να βγουν από το σπίτι τους και να επιστρέψουν στην εργασία τους, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για το υγειονομικό προσωπικό.

Τα σημερινά τεστ αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), που χρησιμοποιούνται και στη χώρα μας, ανιχνεύουν σε δείγμα από τη μύτη ή το φάρυγγα την ενεργή λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 και όχι αν κάποιος έχει ήδη αρρωστήσει και έχει πια αντισώματα στον οργανισμό του.

JUST IN: @US_FDA announces approval of #COVID19 antibody test in @CBSNewsRadio interview. pic.twitter.com/zvWINTn3lK