Κορωνοϊός: Πώς θα φτιάξουμε μάσκα σε 45 δευτερόλεπτα - Οδηγίες του CDC (Βίντεο)

Η αμερικανική υπηρεσία Centers for Disease Control and Prevention (CDC) συνιστά στους πολίτες να φορούν «μη ιατρικές, υφασμάτινες μάσκες» για να συμβάλλουν στην αποτροπή της περαιτέρω επέκτασης της πανδημίας. Στο πλαίσιο καμπάνιας να ενθαρρύνει τον κόσμο να φορά τέτοιες μάσκες, η υπηρεσία δημιούργησε ένα διάρκειας 45 δευτερολέπτων βίντεο για να επιδείξει πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας μάσκα προσώπου.

Στο βίντεο, ο στρατιωτικός ιατρός Dr. Jerome Adams -φέρει τον βαθμό του Surgeon General- επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε τη δική μας υφασμάτινη μάσκα προσώπου, χρησιμοποιώντας παλιά ρούχα, όπως ένα T-shirt ή παλιό κασκόλ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί δύο λαστιχάκια για να φτιάξει δύο θηλιές για τα αυτιά.

#DYK? CDC’s recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19. Watch @Surgeon_General Jerome Adams make a face covering in a few easy steps. https://t.co/bihJ3xEM15 pic.twitter.com/mE7Tf6y3MK