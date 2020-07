Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα: Θετικά μηνύματα από τη χρήση κολχικίνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από τη μελέτη GRECCΟ-19, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σε ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το JAMA Network Open.

Η ανακοίνωσή τους σηματοδοτεί μια σπουδαία παγκόσμια διάκριση για τη χώρα μας. Aποτελεί μια από τις ελάχιστες μελέτες που έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε αποδεδειγμένα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τους ασθενείς με κορωνοϊό.

Η κλινική μελέτη με την κωδική ονομασία GRECCO-19 υλοποιήθηκε από Έλληνες επιστήμονες, μεταξύ των οποίων κορυφαίους καρδιολόγους, πνευμονολόγους και λοιμωξιολόγους. Η διεξαγωγή της χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ELPEN. Χορηγός της ήταν η Ελληνική Ρυθμολογική Εταιρεία.

Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 70 επιστήμονες από 16 κέντρα στη χώρα μας, σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Καστοριάς, της Πτολεμαΐδας, της Κοζάνης, της Αλεξανδρούπολης, των Ιωαννίνων και της Πάτρας. Η GRECCO-19 είναι ελληνική πρωτοβουλία και για την πλήρη ανάπτυξη του πρωτοκόλλου, όπως και την ανάλυση και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων υπήρξε συνεργασία με επιστήμονες από την Ελλάδα, την Ιταλία (Humanitas Clinical and Research Hospital), την Ισπανία (Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia) και τις ΗΠΑ (Yale University, Icahn School of Medicine at Mount Sinai).

Σύμφωνα με τους επικεφαλής της έρευνας, η χορήγηση της κολχικίνης επιφέρει αισθητή μείωση της πιθανότητας διασωλήνωσης και κατ' επέκταση θνητότητας σε ασθενείς που νοσηλεύονται με τη νόσο COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, από τους 105 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη GRECCΟ-19 οι 55 έλαβαν συμπληρωματικά κολχικίνη. Από αυτούς μόνο ο ένας χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Αντίθετα, οι 7 από τους 50 ασθενείς, στους οποίους δεν χορηγήθηκε η συγκεκριμένη δραστική ουσία, χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τις επισημάνσεις των ειδικών πάνω από το 60% όσων διασωληνώνονται καταλήγουν.

Η αντιφλεγμονώδης δράση της κολχικίνης είναι γνωστή εδώ και χρόνια, αποτελώντας ένα από τα παλαιότερα, αξιόπιστα και εξαιρετικά οικονομικά φάρμακα που χρησιμοποιείται σε διάφορες παθήσεις, μεταξύ άλλων και στην περικαρδίτιδα. Η πολύχρονη εμπειρία από τη χρήση της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας οδήγησε τους ερευνητές στη σκέψη να την αξιοποιήσουν για τη θωράκιση του οργανισμού από τις παράπλευρες αρνητικές φλεγμονώδεις επιδράσεις που δημιουργούνται κατά τη νόσο COVID-19.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη GRECCO-19, οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο προληπτικής χορήγησης της κολχικίνης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. υγειονομικοί κ.ά.) ως προφυλακτική αγωγή. Σύμφωνα με τους επικεφαλής της έρευνας, παρατηρείται διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον και βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για να διερευνηθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα.

Διευκρινίζεται, ότι είναι η μοναδική μέχρι σήμερα ολοκληρωμένη και δημοσιευμένη μελέτη για την κολχικίνη σχετικά με τη COVID-19. Αναρτήθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open και προσέλκυσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καταγράφοντας εξαιρετικά υψηλούς δείκτες απήχησης σε παγκόσμιο επίπεδο (altimetrics), ενώ παράλληλα αναδημοσιεύτηκε και σε άλλους έγκυρους επιστημονικούς ιστοτόπους, όπως το medscape.com.

Επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην αξία της έρευνας, η ELPEN στάθηκε από την πρώτη στιγμή αρωγός στη διεξαγωγή της μελέτης, συμβάλλοντας έμπρακτα στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Με βαθιά πίστη στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας στήριξε τις ερευνητικές προσπάθειες για ένα οικονομικό φάρμακο, που δημιουργεί από ο, τι φαίνεται βάσιμες ελπίδες για την επιβίωση των ασθενών με κορωνοϊό.