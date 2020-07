Κορωνοϊός: Τα δερματικά συμπτώματα που δείχνουν ότι νοσείτε

Μπορεί μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που γνωρίζουμε για τη νόσο COVID-19 να ζητάμε ιατρική βοήθεια όταν εκδηλώνουμε συμπτώματα όπως πυρετός, ρινική καταρροή, δύσπνοια και βήχα, μεταξύ άλλων, ωστόσο υπάρχουν και λιγότερο γνωστά συμπτώματα που θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και α απευθυνθούμε σε γιατρό.

Ερευνητές του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης και της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ σε συνεργασία με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας και τη Διεθνή Λίγκα των Δερματολογικών Εταιρειών δημιούργησαν ένα διεθνές μητρώο με όλες τις δερματολογικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό.

Σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύεται στο Journal of the American Academy of Dermatology αναφέρεται η διαδικασία αξιολόγησης στοιχείων από 716 ασθενείς από 31 χώρες, περιλαμβανομένων 171 ατόμων με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη διάγνωση της νόσου COVID-19.

Από όλους τους εργαστηριακά επιβεβαιωμένους ασθενείς προέκυψε ότι το συχνότερο δερματικό σημάδι ήταν ένα μοριοειδές εξάνθημα (που μοιάζει πολύ με αυτό της ιλαράς) καθώς αφορούσε στο 22% των ασθενών με μέτρια νόσηση και ακολουθούσαν σε συχνότητα τα λεγόμενα «δάκτυλα COVID», δηλαδή κόκκινα ή μοβ ή απλά εξογκώματα στα δάχτυλα των ποδιών, στις φτέρνες ή στα δάκτυλα των χεριών με κνησμό, όπως αυτά που συνήθως εμφανίζονται όταν το δέρμα εκτίθεται σε κρύο αέρα ή επιφάνειες. Αυτή η αντίδραση παρατηρήθηκε στο 18% των ασθενών και γενικά συσχετίστηκε με ήπια λοίμωξη.

Αντίθετα, η ομοιόμορφη πορφύρα (που αποτελείται από διακλαδισμένες πορφυρικές βλάβες που προκαλούνται από πλήρη απόφραξη της ροής του αίματος στο δερματικό και υποδόριο αγγειακό σύστημα), αφορούσε μόνο στο 6% των ασθενών, οι οποίοι είχαν νοσήσει σοβαρά.

Στόχος των ερευνητών είναι το μητρώο των δερματολογικών εκφάνσεων της νόσου COVID-19 να συμβάλει στον σχηματισμό της πλήρους εικόνας της λοίμωξης και να βοηθούν γιατροί και ασθενείς να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα ύποπτα συμπτώματα και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.