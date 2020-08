Σπουδαία ανακάλυψη: Πιο κοντά στην καθυστέρηση της γήρανσης οι επιστήμονες

Μια ομάδα επιστημόνων μελέτησε τη γήρανση στη μαγιά - που επιλέχθηκε επειδή τα κύτταρα της είναι διαχειρίσιμα- για να προσπαθήσουν να καταλάβουν εάν διαφορετικά κύτταρα γερνούν με τον ίδιο ρυθμό και για τον ίδιο λόγο.

Αυτό που βρήκαν ήταν ενδιαφέρον. Ακόμη και κύτταρα που κατασκευάζονται από τα ίδια γενετικά υλικά και μέσα στο ίδιο περιβάλλον γερνούν με «εντυπωσιακά διαφορετικούς τρόπους», σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι οποίοι δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό Science.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές που περιλαμβάνουν μικρορευστά και μοντέλα υπολογιστών, παρατήρησαν ότι περίπου τα μισά από τα κύτταρα γέρασαν λόγω της σταδιακής μείωσης πυρηνίσκου, ενός στρογγυλού σώματος που βρίσκεται στον πυρήνα ενός κυττάρου. Ωστόσο, τα άλλα μισά γέρασαν λόγω της δυσλειτουργίας των μιτοχονδρίων, που παράγουν την ενέργεια ενός κυττάρου.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα κύτταρα κατεβαίνουν σε μία από τις δύο οδούς - πυρηνικά ή μιτοχονδριακά - νωρίς στη ζωή, και συνεχίζουν με τη διαδρομή γήρανσης έως ότου τελικά υποχωρήσουν και πεθάνουν.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν περαιτέρω δοκιμές για να καταλάβουν πώς συμπεριφέρθηκαν τα κύτταρα.

«Για να καταλάβουμε πώς τα κύτταρα λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις, εντοπίσαμε τις μοριακές διαδικασίες που διέπουν κάθε διαδρομή γήρανσης και τις συνδέσεις μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας ένα μοριακό κύκλωμα που ελέγχει τη γήρανση των κυττάρων, ανάλογο με τα ηλεκτρικά κυκλώματα που ελέγχουν τις οικιακές συσκευές», δήλωσε ο Nan Hao, , βασικός συγγραφέας της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βιολογικών Επιστημών και Μοριακής Βιολογίας του UCSD.

Αφού μοντελοποίησε το «τοπίο γήρανσης», η ομάδα των ερευνητών διαπίστωσε ότι θα μπορούσαν να χειριστούν - και να βελτιστοποιήσουν - τη διαδικασία γήρανσης, χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις υπολογιστών για να επαναπρογραμματίσουν το κύριο κύκλωμα και να τροποποιήσουν το DNA του.

Στη συνέχεια κατάφεραν να δημιουργήσουν μια «νέα διαδρομή γήρανσης», με μια δραματικά εκτεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτό, πιστεύουν οι ερευνητές, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην πιθανότητα καθυστέρησης της γήρανσης του ανθρώπου.

«Αυτό είναι ένα μονοπάτι γήρανσης που δεν υπήρξε ποτέ, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε πώς ρυθμίζεται, μπορούμε βασικά να σχεδιάσουμε ή να ρυθμίσουμε μια νέα διαδρομή γήρανσης», δήλωσε ο Hao στο CNN.

«Η μελέτη μας αυξάνει τη δυνατότητα ορθολογικού σχεδιασμού γονιδίων ή χημικών με βάση θεραπείες για τον επαναπρογραμματισμό του τρόπου γήρανσης των ανθρώπινων κυττάρων, με στόχο την αποτελεσματική καθυστέρηση της γήρανσης του ανθρώπου και την επέκταση της ανθρώπινης υγείας», δήλωσε ο Hao στο CNN.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι σκοπεύουν να δοκιμάσουν το μοντέλο τους σε σύνθετα κύτταρα, οργανισμούς και τελικά σε ανθρώπους, καθώς και να δοκιμάσουν πώς οι συνδυασμοί θεραπευτικών και φαρμάκων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω μακροζωία.

«Η γήρανση είναι ένα θεμελιώδες βιολογικό ζήτημα. Γνωρίζουμε πολύ λίγα για τη διαδικασία γήρανσης», δήλωσε ο Hao στο CNN. Όσον αφορά την ιατρική σημασία, είπε, «η γήρανση σχετίζεται με πολλές ασθένειες, οπότε αν μπορούμε να βοηθήσουμε στην επιβράδυνση της γήρανσης ή να προωθήσουμε τη μακροζωία, θα είναι επωφελές για την κοινωνία.»

