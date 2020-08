Επιστήμονες βρήκαν ουσία σε εντομοαπωθητικά που προστατεύει από τον κορωνοϊό

Μία ανακάλυψη που ίσως ανατρέψει τα δεδομένα αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού έκαναν επιστήμονες των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως μετέδωσε την Τετάρτη το Sky News επιστήμονες του Εργαστηρίου Αμυντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ανακάλυψαν πως μία ουσία η οποία βρίσκεται σε εντομοαπωθητικά σκευάσματα, μπορεί να σκοτώσει το στέλεχος του κορωνοϊού που προκαλεί την Covid-19.

Το εν λόγω προϊόν ονομάζεται Citriodiol και ενδέχεται να προσφέρει ένα νέο στρώμα προστασίας κατά της Covid-19.

