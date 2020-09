Κορωνοϊός: «Ασπίδα» τα γυαλιά - Τι έδειξε πρόσφατη μελέτη

Στο νοσοκομειακό περιβάλλον, τα μέτρα ατομικής προστασίας κατά την εξέταση ασθενούς με υψηλή υποψία COVID-19 ή επιβεβαιωμένου κρούσματος περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων και τη χρήση προστατευτικών γυαλιών. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ, https://mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που διερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ της χρήσης γυαλιών και του κινδύνου λοίμωξης COVID-19 (Zeng W et al. Association of Daily Wear of Eyeglasses With Susceptibility to Coronavirus Disease 2019 Infection. JAMA Ophthalmol. Published online September 16, 2020. doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.3906).

Στη μελέτη παρατήρησης συμπεριελήφθησαν 276 ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Suizhou Zengdu στην επαρχία Suizhou στην Κίνα κατά το χρονικό διάστημα από 27 Ιανουαρίου έως 13 Μαρτίου 2020. 155 ήταν άνδρες και η διάμεση ηλικία ήταν τα 51 έτη (εύρος 41-58 έτη). 16 από τους 276 ασθενείς (5.8%) φόραγαν γυαλιά για πάνω από 8 ώρες την ημέρα και όλοι είχαν μυωπία. Αντίστοιχα, το ποσοστό των πολιτών με μυωπία στην επαρχία Hubei σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες ήταν 31.5%, το οποίο ήταν αρκετά υψηλότερο από το ποσοστό των ασθενών με COVID-19 και μυωπία στον πληθυσμό της μελέτης.

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη παρέχει έμμεσες ενδείξεις ότι η χρήση γυαλιών για πάνω από 8 ώρες την ημέρα στο γενικό πληθυσμό μπορεί να προστατεύει από τη μετάδοση της λοίμωξης COVID-19.