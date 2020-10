Γίνεται πιο μεταδοτικός και επικίνδυνος ο κορωνοϊός; Τι ισχύει για τις μεταλλάξεις

Οι μεταλλάξεις ενός ιού είναι μια κατάσταση κοινή σε μια πανδημία, λένε οι επιστήμονες, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει με τον κορωνοϊό που προκαλεί την Covid-19.

Ο νέος κορωνοϊός που απειλεί την οικουμένη έχει μεταλλαχτεί λοιπόν από την έναρξη της πανδημίας. Έχει γίνει όμως και πιο επικίνδυνος;

Εργαστηριακά, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει χιλιάδες μεταλλάξεις του κορωνοϊού Sars-Cov-2 και οι περισσότερες καταλήγουν σε μικρές αλλαγές.

Υπάρχει όμως και μία παραλλαγή, που ονομάζεται D614G, η οποία πιστεύεται ότι έχει διευκολύνει τον ιό να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα.

Αυτή η μετάλλαξη θεωρείται ότι έλαβε χώρα μετά το αρχικό ξέσπασμα στην Κίνα και εξαπλώθηκε γρήγορα μετά την άφιξη της Covid-19 στην Ευρώπη.

