Κορωνοϊός – ΠΟΥ: Αλλάζει τα δεδομένα το εμβόλιο της Pfizer – Παίρνει έως 300 εκατ. δόσεις η Κομισιόν

Για θεμελιώδη αλλαγή της πορείας του κορωνοϊού από τον Μάρτιο κάνει λόγο ο ΠΟΥ στην πρώτη του αντίδραση για την ανακοίνωση της Pfizer σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

Ο επικεφαλής σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μπρους Αϊλγουρντ χαρακτήρισε επίσης τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της Pfizer ως «πολύ θετικά», προσθέτοντας ωστόσο ότι χρειάζεται ακόμη να γίνει πολλή δουλειά.

Ο ίδιος αξιωματούχος μίλησε πάντως και για μεγάλο χρηματοδοτικό κενό, της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να κυκλοφορήσουν το 2021 τα προϊόντα κατά της Covid 19, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων.

Πάνω από 90% αποτελεσματικότητα έχει το εμβόλιο έναντι του νέου κορωνοϊού που αναπτύσσουν από κοινού Pfizer και BioNTech, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβολο της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας, Δρ Αλμπερτ Μπουρλά.

Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής της Pfizer χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών «μια μεγάλη ημέρα ημέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα». «Σήμερα είναι μία σπουδαία ημέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα. Η πρώτη φάση των αποτελεσμάτων από το στάδιο δοκιμών 3 του εμβολίου μας παρέχει ενδείξεις ότι το σκεύασμά μας μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση Covid στον οργανισμό», δήλωσε σχετικά.

«Πλησιάζουμε σε αυτό το κρίσιμο ορόσημο στο πρόγραμμά μας για την ανάπτυξη εμβολίων, σε μια περίοδο που ο κόσμος το χρειάζεται όσο ποτέ με τα επίπεδα μολύνσεων να σπάνε ρεκόρ, τα νοσοκομεία να φτάνουν στα όριά τους και τις οικονομίες να δίνουν μάχη για να ξανανοίξουν», συμπλήρωσε. Παράλληλα, ο Ουγκούρ Σαχίν, ένας εκ των ιδρυτών της BioNTech, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «ορόσημο».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δύο εταιρειών, θα καταθέσουν αίτηση για έκτακτη έγκριση του σκευάσματος έως το τέλος του Νοεμβρίου. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν κατασκευαστεί τόσες δόσεις ώστε να παράσχουν ανοσία σε 15 - 20 εκατ. ανθρώπους, σύμφωνα με στελέχη της Pfizer.

Η Pfizer και η BioNTech αναφέρουν ότι η κλινική δοκιμή που είχε δύο ομάδες εθελοντών (εμβολιασμένων ατόμων και εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο) έδειξε ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου άνω του 90% σε επτά ημέρες μετά τη δεύτερη δόση.

Αυτό σημαίνει ότι η προστασία από τη λοίμωξη Covid-19 επιτυγχάνεται 28 ημέρες μετά τον αρχικό εμβολιασμό, που περιλαμβάνει δύο δόσεις.

Οι εταιρείες προβλέπουν ότι έχουν την δυνατότητα παράδοσης έως και 50 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου στον κόσμο το 2020 και μέχρι 1,3 δισεκατομμυρίου δόσεων το 2021.

Αν και δεν είναι ακόμη γνωστή η διάρκεια της προστασίας, η έρευνα επί ιαθέντων ασθενών και προηγούμενα ευρήματα για το εμβόλιο των Pfizer και Biontech τον οδηγεί στην πεποίθηση ότι η προστασία δεν θα είναι βραχεία.

Την ικανοποίησή της για τις εξελίξεις από τις εταιρείες Pfizer και BioNTech σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου του κορωνοϊού εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους για να προμηθευτεί έως και 300 εκατ. δόσεις του εμβολίου.

«Υπέροχα νέα από Pfizer & την BioNTech Group σχετικά με τα επιτυχή αποτελέσματα της τελευταίας κλινικής δοκιμής για εμβόλιο του COVID19» σημείωσε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο twitter συμπληρώνοντας ότι «η ευρωπαϊκή επιστήμη λειτουργεί!».

Ανακοίνωσε δε πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους σύντομα για (ποσότητα) έως και 300 εκατομμύρια δόσεις», ωστόσο προειδοποίησε να «συνεχίσουμε να προστατεύουμε ο ένας τον άλλο εντωμεταξύ».

