Κορωνοϊός: Μεγάλη αισιοδοξία για το εμβόλιο της Pfizer – Πότε θα έρθει στην Ελλάδα και ποιοι θα το κάνουν πρώτοι – Πόσοι Έλληνες πρέπει να εμβολιαστούν

Πρέπει να εμβολιαστούν 7 εκατ. Έλληνες

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, εκτίμησε ότι περίπου 7.000.000 Ελληνες θα πρέπει να εμβολιαστούν, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς στον κορονοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τις ανακοινώσεις για το εμβόλιο από τις εταιρείες Pfizer και BionTech η κυρία Λινού, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, σημείωσε ότι δεν περίμενε πως το εμβόλιο των Pfizer και BionTech θα ήταν τόσο αποτελεσματικό. Κι αυτό γιατί, όπως τόνισε, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά 90% είναι ικανοποιητικότατη.

Μάλιστα, η κυρία Λινού έφερε ως παράδειγμα τα εμβόλια της γρίπης, τα οποία, όπως διευκρίνισε, έχουν αποτελεσματικότητα 60% με 70%. Σχετικά, πάντως, με το ερώτημα ποιοι θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο πρώτοι, η κυρία Λινού τόνισε ότι πρώτα θα πρέπει να εμβολιαστούν γιατροί και νοσηλευτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού και στη συνέχεια να κάνουν το εμβόλιο ευάλωτες ομάδες και ηλικιωμένοι.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ ανέφερε ακόμη πως εκτιμά ότι μέχρι την άνοιξη του 2021 το εμβόλιο θα έχει διατεθεί μόνο σε ορισμένους, υπονοώντας σαφώς ότι μέχρι τότε δεν θα έχει εμβολιαστεί ο γενικός πληθυσμός.

Ποιες εταιρείες βρίσκονται πιο κοντά στη δημιουργία εμβολίου

Εκτός από την Pfizer και την BioNTech και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες «τρέχουν» με υψηλές ταχύτητες στην κούρσα για το εμβόλιο, προσφέροντας ελπίδα στον πλανήτη. Η AstraZeneca σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η Moderna έχουν επίσης προχωρήσει πολύ, ενώ συνολικά 47 εμβόλια δοκιμάζονται αυτή την περίοδο σε ανθρώπους. Αξίζει να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται το καθένα.

AstraZeneca: Οι κλινικές μελέτες συνεχίζονται κανονικά ύστερα από διακοπή, που είχε αποφασιστεί όταν ένας από τους εθελοντές εμφάνισε σπάνια νόσο. Δεν υπήρξαν στοιχεία που να συνδέουν τη νόσο με το εμβόλιο. Ανοσία τόσο σε νέους όσο και σε ηλικιωμένους.

Moderna: Δοκιμή με 30.000 εθελοντές άρχισε στις 27 Ιουλίου. Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο Νοέμβριο.

CureVac: Άρχισε η τελική φάση της δοκιμής με 25.000 εθελοντές. Σήμερα, 10 Νοεμβρίου, η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στα πρόθυρα «σημαντικής ανακάλυψης». Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας Φραντς - Βέρνερ Χάας, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος την Τρίτη στο πόντκαστ του Στάινγκαρντ, οι πρώτες μελέτες δείχνουν «δυναμική και πολύ αποτελεσματική ανοσοαπόκριση» και τώρα έχει ξεκινήσει η αποφασιστική φάση 2b/3, με 25.000 συμμετέχοντες. Ο κ. Χάας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εταιρία του θα λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ το αργότερο την άνοιξη, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται περίπου τρεις μήνες πίσω από τον ανταγωνισμό.

Sinopharm:Τα προκαταρκτικά στοιχεία από δοκιμή τελικού σταδίου στη Βραζιλία έδειξαν ότι είναι ασφαλές.

Sinovac Biotech: Το CoronoVac έλαβε άδεια επείγουσας χρήσης στην Κίνα για τον εμβολιασμό ομάδων υψηλού κινδύνου. Η δοκιμή που ήταν σε εξέλιξη στη Βραζιλία διεκόπη σήμερα εξαιτίας «σοβαρού συμβάντος» κατά το οποίο διαπιστώθηκαν «δυσμενείς επιπτώσεις» στην υγεία εθελοντή. Δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα. Οι δοκιμές συνεχίζονται σε Ινδονησία και Τουρκία. Το εμβόλιο της Sinovac είναι ένα από τα τρία πειραματικά σκευάσματα που χρησιμοποιεί η Κίνα για την ανοσοποίηση χιλιάδων πολιτών.

CanSino Biologics: Προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι εμβόλιο είναι ασφαλές. Έχει εγκριθεί για χρήση στον κινεζικό στρατό.

Inovio Pharma: Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές έχουν παγώσει τα σχέδια της εταιρείας να αρχίσει δοκιμές, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες.

Ινστιτούτο Ερευνών Gamaleya: To πρώτο ρωσικό εμβόλιο που έλαβε έγκριση από τις ρωσικές αρχές και παρήγαγε αντιστώματα σε όλους τους συμμετέχοντες στις πρώτες φάσεις των δοκιμών. Η Ρωσία έχει προσωρινά σταματήσει τον εμβολιασμό νέων εθελοντών.

Ινστιτούτο Vector: Το δεύτερο ρωσικό εμβόλιο έλαβε έγκριση των ρυθμιστικών αρχών στις 14 Οκτωβρίου.

Chongqing Zhifei: Δοκιμές μεσαίου σταδίου σε ανθρώπους.

Bharat Biotech: Στις δοκιμές πρώτου και μεσαίου σταδίου δεν υπήρξαν ανησυχίες για την ασφάλειά του. Η εταιρεία θέλει να συγκεντρώσει 25.000 με 26.000 εθελοντές στο τελικό στάδιο των δοκιμών με στόχο να κυκλοφορήσει το εμβόλιο το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Johnson & Johnson: Μεγάλη κλινική δοκιμή που είχε διακοπεί στις ΗΠΑ ύστερα από ασθένεια εθελοντή αναμένεται να αρχίσει και πάλι. Η Βραζιλία έχει ήδη δώσει σχετική έγκριση. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αναμένονται στα τέλη του 2020 ή τις αρχές του 2021.

Novavax: H αρμόδια αμερικανική αρχή (FDA) έδωσε την έγκριση ώστε το εμβόλιο να εισέλθει στην Τρίτη και τελική φάση των κλινικών δοκιμών. Σε εξέλιξη μεγάλη δοκιμή σε Μεξικό και Βρετανία.

GlaxoSmithKline- Sanofi: Τα πρώτα αποτελέσματα του εμβολίου τους αναμένονται έως τα τέλη του έτους.

Clover Biompharmaceuticals: Σχεδιάζει να μπει στην τελική φάση των δοκιμών στις Φιλιππίνες.

Genexine: Η νοτιοκορεατική εταιρεία έχει αρχίσει δοκιμές σε ανθρώπους, αλλά αυτές βρίσκονται σε αρχική φάση.

Walvax Biotechnology: Δοκιμές σε συνεργασία με ινστιτούτο ερευνών του κινεζικού στρατού βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο Μεξικό η δοκιμή θα εισέλθει στην τελική φάση της.

Σε αρχική φάση βρίσκονται οι δοκιμές των ακόλουθων οργανισμών/ εταιρειών:

Medicago, Cadila Healthcare, Arcturus, Osaka University/AnGes/Takara Bio, Kentucky Bio, Vaxine Pty/Medytox, Medigen Vaccine, Merck & Co, ReiThera/Leukocare/Univercells, Instituto Finlay de Vacunas, Mercks’s unit/Institute Pasteur/University of Pittsburg, Research Institute for Biological Safety Problems (Kazakhstan), West China Hospital, Sichuan University, Wantai Biological/Xiamen, COVAXX, University Hospital Tuebingen, Institute of Biotechnology/PLA of China, IDT Biologika, Vaxart, Imperial College London, SpyBiotech/Serum Institute of India.

Μόσιαλος: «Δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο»

Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του London School of Economics μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. «Είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε την ενδιάμεση έκθεση των δύο εταιριών που ακόμη δεν έχει αναλυθεί. Το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό, κανείς δεν περίμενε ότι θα ανακοινωνόταν αποτελεσματικότητα 90%. Το 90% αφορά κυρίως στους νεότερους, δεν μας έχουν πει αν είναι εξίσου αποτελεσματικό στους ηλικιωμένους και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μόσιαλος.

«Αυτό που ξέρουμε από εμβόλια που έχουν χορηγηθεί σε πιθήκους ξέρουμε ότι σε κάποια αυτός που το κάνει δεν μεταδίδει τη νόσο, σε άλλα έχει μειωθεί το ιικό φορτίο, άρα και να μεταδοθεί η νόσος δεν θα έχει την ίδια ένταση. Δεν ξέρουμε και πόσο θα μας προστατεύει. Το αδύναμο σημείο του ιού είναι ότι δεν μεταλλάσσεται εύκολα», συνέχισε ο ίδιος.

«Για το συγκεκριμένο εμβόλιο της Pfizer είναι δύο οι δόσεις. Για τα άλλα που είναι σε εξέλιξη είναι μία η δόση. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο που μας απασχολεί. Είναι ένα τεχνικό θέμα. Ξέρουμε ότι η αποτελεσματικότητα είναι πολύ μεγάλη, πιστεύουμε ότι θα είναι μεγάλη και για τις ευπαθείς ομάδες», συνέχισε ο κ. Μόσιαλος.

«Η κ. Κοτανίδου είπε ότι θα είναι ασφαλές το εμβόλιο, αφού δεν θα πάρει έγκριση αν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έχει μεγάλες παρενέργειες που θα έχουν επιπτώσεις σε όσους το κάνει. Αν κάνετε οποιοδήποτε εμβόλιο μπορεί να έχετε λίγο πυρετό ή μικρό πόνο. Αυτό δεν είναι τίποτα από την προφύλαξη που μπορούμε να έχουμε από κορωνοϊό. Οι κλινικές δοκιμές αυτού του εμβολίου δεν διακόπηκαν εξαιτίας παρενεργειών, όπως έγινε με άλλες εταιρίες. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάτι που να μας ανησυχεί», εξήγησε ο ίδιος.

«Αν η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι 80%, και το κάνει το 70% του πληθυσμού, θα έχουμε ανοσία στην κοινότητα 56%. Εγώ σας λέω ότι θα είναι 80% και θα το κάνει το 60% του πληθυσμού. Θα φτάσουμε σε ένα 48% ανοσίας στην κοινότητα. Σε αυτό όμως θα προστεθεί και η ανοσία όσων έχουν κολλήσει τον κορωνοϊό μέσω φυσικής μόλυνσης. Η εκτίμηση η δική μου είναι ένα 10% του πληθυσμού ίσως και παραπάνω, ίσως και παραπάνω, θα το περάσει τη νόσο και θα αποκτήσει αντισώματα. Άρα πάλι έτσι θα φτάσουμε σε ένα 60%».

Υπογράμμισε όμως ότι και με 60% δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με τον κορωνοϊό: «Θα περάσουν δύο – τρεις μήνες αφότου έχει δημιουργηθεί αυτό το τείχος για να αρχίσει να φθίνει η νόσος».

Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εθελοντικά και όχι να επιβληθεί. Εγώ θα είμαι από τους πρώτους. Αν μου πουν να το κάνω αύριο θα το κάνω και αύριο. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί γιατί μπορεί να δημιουργηθούν υποψίες ότι μπορεί να το επιβάλλει το κράτος. Κάνω έκκληση στην επιστημονική κοινότητα να είμαστε οι πρώτοι που θα το κάνουν και οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων να ακολουθήσουν», κατέληξε ο κ. Μόσιαλος.