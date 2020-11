Κορωνοϊός: Η Pfizer κατέθεσε αίτημα για αδειοδότηση του εμβολίου

Επίσημο αίτημα στην FDA πραγματοποίησε σήμερα η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Με ανακοίνωσή της, τόνισε ότι ζήτησε από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ να δώσουν έγκριση για επείγουσα χρήση του εμβολίου κατά της Covid-19 και πλεόν ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του.

#COVID19 UPDATE: We will submit a request today to the @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group .

Για ιστορική στιγμή, εκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά σε ανάρτησή του στο Twitter.

248 long days and nights

150 active clinical trial sites

43,661 courageous volunteers

Thousands of dedicated @Pfizer and @BioNTech_Group colleagues

And the hopes of billions

All leading to 1 historic moment

#PfizerProud of our FDA Submission today: https://t.co/uyo6XfGSOO