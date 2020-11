Κορωνοϊός: Έπεσαν οι υπογραφές ΕΕ- Pfizer για τα εμβόλια - Κατατέθηκε το αίτημα στις ΗΠΑ για επείγουσα αδειοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην υπογραφή του συμβολαίου με τις εταιρείες Pfizer και BioNTech για το εμβόλιό τους κατά του νέου κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε η επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου. Σε μια παράλληλη εξέλιξη η εταιρεία κατέθεσε και επίσημα το αίτημα στην αρμόδια αμερικανική αρχή για την επείγουσα αδειοδότηση του φαρμάκου.

Σύμφωνα με τους New York Times το αίτημα αναμένεται να περάσει από έλεγχο της αρμόδιας αρχής (FDA), με τη διαδικασία να διαρκεί περί τις τρεις εβδομάδες. Η Pfizer μαζί με την BioNTech κατέθεσαν μια αναφορά που αριθμεί χιλιάδες σελίδες. Με άλλα λόγια, και εάν όλα πάνε καλά οι πρώτοι εμβολιασμοί στις ΗΠΑ θα ξεκινήσουν στα μέσα προς τέλη του Δεκεμβρίου.

«Αυτή η 5η συμφωνία και άλλο ένα ορόσημο στις προσπάθειές μας να παρέχουμε σε όλους τους πολίτες μια ασφαλή και αποτελεσματική διέξοδο από την πανδημία» ανέφερε λίγο νωρίτερα η κα Κυριακίδου σε ανάρτησή της στο Twitter, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για 200+100 εκατ. εμβόλια στην ΕΕ.

✅ @BioNTech_Group / @pfizer #COVID19 vaccine contract signed. This 5th agreement is another milestone in our efforts to provide all citizens with a safe and effective way out of the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/zoEHdxtwLa

H πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε: «Έχουμε υπογράψει το 5ο συμβόλαιό μας με έναν παραγωγό εμβολίων, για να εξασφαλίσουμε ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα μελλοντικά εμβόλια για τους Ευρωπαίους. Συνολικά, έχουμε εξασφαλίσει 1,2 δισεκατομμύρια δόσεις μελλοντικών εμβολίων μέχρι στιγμής. Περισσότερα θα ακολουθήσουν. Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο μπορεί να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.»

We have signed our 5th contract with a vaccine producer, to secure one of the most promising future vaccines for Europeans.



Overall, we have secured 1.2 billion doses of future vaccines so far. More will follow.



A safe and effective vaccine can help us return to normal life. https://t.co/jV0fsJXkpS