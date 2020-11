Κορωνοϊός: Ακόμη ένας Έλληνας στην πρώτη γραμμή των εμβολίων – Ποιος είναι ο Μενέλαος Πάγκαλος της AstraZeneca

Ακόμα ένας Έλληνας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εμβολίων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Ο Μενέλαος Νικόλαος Πάγκαλος με καταγωγή από την Χίο είναι ο επικεφαλής της μεγάλης φαρμακευτικής AstraZeneca η οποία μαζί με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακοίνωσαν τα ευχάριστα νέα ότι άλλο ένα εμβόλιο είναι αποτελεσματικό.

Ο κ. Πάγκαλος είναι επικεφαλής της έρευνας και ανάπτυξης της φαρμακευτικής AstraZeneca. Ο τίτλος του είναι: Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της BioPharmaceuticals R&D της AstraZeneca.

Όνειρο της μητέρας του ήταν να γίνει ο γιος της γιατρός. Αντίθετα, εκείνος γοητεύθηκε από τον κόσμο της έρευνας και της επιστήμης όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Πάντα είχα πάθος για την επιστήμη και ένα από τα πράγματα που με γοήτευαν ήταν πως δουλεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος», είπε.

Ο Μενέλαος Πάγκαλος τονίζει σε κάθε ευκαιρία την σημασία της ομαδικής δουλειάς. «Όπως είπε ο Στιβ Τζομπς, τα μεγάλα και σπουδαία δεν γίνονται από έναν άνθρωπο αλλά από ομάδες ανθρώπων. Υπήρξα τυχερός και έχω εργαστεί δίπλα σε έξυπνους ανθρώπους και ομάδες».

Ο Μενέλαος Πάγκαλος γεννήθηκε στο Λονδίνο από Έλληνες γονείς και όπως λέει αισθάνεται ότι είναι πολίτης του κόσμου. Τονίζει πάντα όμως τις ελληνικές του ρίζες γιατί θεωρούν ότι τον χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο.

Λέει ότι τα καλοκαίρια του στην Χίο που πέρασε ως παιδί μαζί με τους γονείς του είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

«Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός. Η μητέρα μου νοικοκυρά. Δεν υπήρχαν επιστήμονες στην οικογένειά μου. Αν ακολουθούσα την παράδοση της οικογένειάς μου θα γινόμουν μηχανικός σε πλοία», λέει.

Λέει ακόμα ότι παρότι δεν ήταν πολύ καλός μαθητής βρέθηκε στον δρόμο του ένας δάσκαλος που τον μύησε στα μυστικά της Βιολογίας και παρότι κανείς στην οικογένειά του δεν είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο οι γονείς του τον στήριξαν για να τελειώσει τις σπουδές του.

Το μήνυμά του στο Twitter:

