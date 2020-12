Κορωνοϊός: Από το mRNA στα μονοκλωνικά αντισώματα – Τα όπλα της επιστήμης στη μάχη με την covid-19

BNT 162 b 2- BioNTech , Pfizer , and Fosun Pharma : Εμβόλιο που βασίζεται σε ένα τροποποιημένο μόριο mRNA που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη επιφανείας S του SARS-CoV-2 και χρησιμοποιεί ως φορέα λιπιδιακό νανοσωματίδio (LNP). Σύμφωνα με τις κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι 95%. Έχει ήδη κατατεθεί αίτηση για έγκριση κυκλοφορίας του εμβολίου στον FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων) και EMA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) και υπολογίζεται ότι οι πρώτες δόσεις θα είναι διαθέσιμες το πριν το τέλος του χρόνου για ομάδες υψηλού κινδύνου. Μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο το εμβόλιο εγκρίθηκε και οι εμβολιασμοί ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα.

mRNA _1273- Moderna and National Institute of Health ( NIH ) : Εμβόλιο που βασίζεται στο μόριο mRNA που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη επιφανείας S του SARS-CoV-2 και χρησιμοποιεί ως φορέα λιπιδιακό νανοσωματίδio (LNP). Σύμφωνα με τις κλινικές δοκιμές της φάσης ΙΙΙ η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι 94,5%. Η εταιρεία έχει καταθέσει αιτήματα για έγκριση στις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε και των Η.Π.Α και έχει έρθει σε συμφωνία με το Η.Β και την Ε.Ε για την διάθεση εκατομμύριων δόσεων του εμβολίου.

Sputnik V – Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology : Το «ρωσικό εμβόλιο» αποτελείται από δύο μέρη που χορηγούνται σε χρονική απόσταση 21 ημερών, βασίζεται στους τύπους 5 και 26 αδενοιών-φορέων και εκτιμάται ότι προσφέρουν προστασία για 2 έτη.

JNJ-78436735(Ad26.COV2.S)-Janssen Pharmaceutical Cos. ( J & J ) and BARDA : Εμβόλιο που χρησιμοποιεί ως ιικό φορέα αδενοιό. Υπολογίζεται ότι στα τέλη του χρόνου θα υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός εθελοντών για την έναρξη των κλινικών δοκιμών φάσης ΙΙΙ.

PittCoVacc - University of Pittsburgh : Εμβόλιο βασισμένο σε μια ανασυνδυασμένη πρωτεϊνική υπομονάδα που εισέρχεται στον οργανισμό από μια συστοιχία μικροβελώνων (MNA). Οι ερευνητές ανέφεραν την άνοιξη ότι το PittCoVac δημιούργησε μια αύξηση αντισωμάτων κατά του SARS-CoV-2 εντός δύο εβδομάδων όταν δοκιμάστηκε σε ποντίκια και ότι στόχος τους είναι να ξεκινήσουν μια κλινική δοκιμή Φάσης Ι σε ανθρώπους τους επόμενους μήνες.

Εμβόλιο- Sanofi and GlaxoSmithKline ( GSK ) : Εμβόλιο που περιλαμβάνει την αντιγόνικη πρωτεΐνη S του ιού, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA και το ανοσοενισχυτικό ASS3. Η έναρξη των κλινικών δοκιμών φάσης ΙΙΙ αναμένεται στα τέλη του 2020. Η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Ε.Ε για την παραγωγή και παράδοση εκατομμύρια δόσεων.

Bamlanivimab-Eli Lilly and AbCellera : Αντι-SAR-CoV-2 αντίσωμα. Πιστοποιήθηκε από τον FDA για χορήγηση σε ασθενείς άνω των 12 ετών με ήπια έως μέτρια συμπτώματα. Σύμφωνα με τη εταιρεία πρέπει να χορηγείται άμεσα από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της μόλυνσης και μέσα στις πρώτες δέκα μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

VIR -2703 ( ALN - COV )- Vir Biotechnology and Alnylam :Το VIR-2703 και άλλα si-rna μόρια καταστέλλουν την παραγωγή τριών κυτταρικών παραγόντων του κυττάρου-ξενιστή, οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον ιό.

Favipiravir - Fujifilm Holdings and Zhejiang Hisun Pharmaceutical : Αντι-ιικη θεραπεία ευρέως φάσματος, που αναστέλλει εκλεκτικά την RNA εξαρτώμενη-RNA πολυμεράση, ένζυμο απαραίτητο για το ιικό διπλασιασμό. Στην Ιαπωνία, έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για να συμπεριληφθεί η νόσος COVID-19 στις ενδείξεις του φαρμάκου. Τα αποτελέσματα της φάσης ΙΙΙ των μονά-τυφλών κλινικών μελετών με 156 νοσοκομειακούς ασθενείς, έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν Favipiravir είχαν στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη πιθανότητα να αναρρώσουν, μικρότερο χρόνο ανάρρωσης και γρηγορότερη πτώση του ιικού φορτίου σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου. Παράλληλα χώρες όπως οι Η.Π.Α, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Ινδία έχουν δώσει άδεια για την πραγματοποιήσει κλινικών δοκιμών στο έδαφός τους.

Θεραπεία Μονοκλωνικών Αντισωμάτων-Vir Biotechnology, Biogen, and NIAID (with WuXi Biologics and Xencor): Μονοκλωνικά αντισωμάτα έχουν σχεδιαστεί για να εξουδετερώνουν τον ζωντανό ιό SARS-CoV-2 δεσμεύοντας έναν αντιγονικό καθοριστή που βρίσκεται και στον SARS-CoV-1 (SARS). Την Άνοιξη υπήρχε σχεδιασμός να διενεργηθούν δοκιμές φάσης Ι/ΙΙ σε ανθρώπους μέσα στους επόμενους 3-5 μήνες.