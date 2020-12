Κορωνοϊός – Εμβόλια – Καμπανάκι ΠΟΥ: Μακριά το τοίχος ανοσίας, μόνο τα μέτρα μπορούν να αποτρέψουν νέα έξαρση

Μόνο τα μέτρα για τη δημόσια υγεία, όχι τα εμβόλια, μπορούν να αποτρέψουν μια νέα έξαρση των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού, προειδοποίησε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο ΠΟΥ προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση με αφορμή την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού κατά της COVID-19 στη Βρετανία.

«Τα εμβόλια είναι ένα σημαντικό εργαλείο, θα είναι πολύ βοηθητικά, αλλά η επίδραση του εμβολίου όσον αφορά τη δημιουργία ενός κάποιου είδους ανοσοποιητικού φραγμού βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά», δήλωσε η Δρ Μάργκαρετ Χάρις απαντώντας σε ερώτηση που της έγινε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη για το αν τα εμβόλια κατά της COVID-19 έρχονται την κατάλληλη ώρα ώστε να προληφθεί ένα τρίτο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη.

«Αυτά που πρέπει να γίνουν για να προληφθεί μια αύξηση, μια ανοδική τάση, μια έξαρση ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε, είναι τα μέτρα για τη δημόσια υγεία», σημείωσε, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μεγάλη ημέρα η σημερινή για τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και για τα ουσιαστικά βήματα της ανθρωπότητας στη μάχη της απέναντι στον κορωνοϊό, καθώς ξεκίνησαν στο μεγάλο νησί οι μαζικοί εμβολιασμοί, λίγο μετά την έγκριση του εμβολίου που ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech.

Την... «πρεμιέρα» των εμβολιασμών στην Αγγλία άνοιξε μία 90χρονη γυναίκα, η Margaret Keenan, η πρώτη που εμβολιάστηκε στη χώρα, με την είδηση να υποδέχονται με έκτακτα δελτία ενημέρωσης οι Βρετανοί νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Η 90χρονη γιαγιά έκανε το εμβόλιο της Pfizer στο τοπικό νοσοκομείο της στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας σήμερα το πρωί στις 08:31 (ώρα Ελλάδας).

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19», δήλωσε η Margaret Keenan.

«Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς», πρόσθεσε.

