Δραματική προειδοποίηση: Περιμένουμε την ασθένεια Χ, πιο θανατηφόρα από τον κορωνοϊό

Την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης δίνει «μάχη» με τον νέο κορωνοϊό και τις μεταλλάξεις του, έρχονται στο «φως» προβλέψεις λοιμωξιολόγων για νέα και μάλιστα πιο θανατηφόρα πανδημία.

Ο Mark Woolhouse, καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, σε ομιλία του το 2017, είχε αναφέρει πως στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έκαναν λόγο για την «Ασθένεια Χ», η οποία ήταν ο μεγάλος τους φόβος.

«Έχουμε την αίσθηση πως η επόμενη πανδημία, την οποία δεν έχουμε ζήσει ακόμα, θα είναι πολύ χειρότερη», δήλωσε σε συνέντευξή του στο PA ο Woolhouse.

Όταν ρωτήθηκε για την ύπαρξη της... μυθικής «Ασθένειας Χ», την οποία αναφέρουν όλο και συχνότερα οι επιστήμονες, απάντησε: «Φυσικά. Δεν λέμε ποια αν, λέμε πότε θα συμβεί. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τι θα συμβεί αλλά με μαθηματική ακρίβεια θα συμβεί. «Το θέμα είναι "πότε και όχι αν" θα εμφανιστεί η επόμενη πανδημία», τονίζει χαρα.

Σύμφωνα με τον Woolhouse, κάθε χρόνο οι επιστήμονες ανακαλύπτουν έναν ή δύο ιούς που μεταφέρονται στον άνθρωπο.

