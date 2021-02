Κορωνοϊός: «Συνεχής αξιολόγηση» του εμβολίου της CureVac από τον EMA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή την «συνεχή αξιολόγηση» του εμβολίου της γερμανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας CureVac κατά της Covid-19, που αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας για την επίσημη κατάθεση αίτησης έγκρισης του σκευάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση «βασίζεται στα προκαταρκτικά αποτελέσματα εργαστηριακών μελετών (μη κλινικά δεδομένα) και προκαταρκτικών κλινικών δοκιμών σε ενήλικες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ευρωπαϊκού οργανισμού.

«Η συνεχής αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μέχρι να είναι διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για την κατάθεση επίσημης αίτησης για άδεια κυκλοφορίας στην αγορά», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. Ο EMA εξηγεί ότι θα αξιολογήσει τα δεδομένα άλλων κλινικών δοκιμών «μόλις αυτά είναι διαθέσιμα».

Ο EMA αντιμετωπίζει μεγάλες πιέσεις για να αδειοδοτήσει εμβόλια κατά της Covid το συντομότερο δυνατόν, την ώρα που οι 27 χώρες της Ενωσης αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις και δυσκολίες τροφοδοσίας για τα τρία πρώτα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.

Το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από την CureVac, βασίζεται στην τεχνολογία του mRNA και θα παραχθεί από την φαρμακοβιομηχανία Bayer βρίσκεται στην Φάση ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών.

