Απολυμαντικά χεριών με υπέροχο άρωμα και οικολογική συσκευασία από την HAAN

H HAAN είναι ένα brand που συνδυάζει τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας και design με το προσιτό pricing, την πρακτική χρήση, τη βιώσιμη συνείδηση και κυρίως έναν απώτερο ανθρώπινο σκοπό. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της βρίσκεται η θετική σκέψη και αυτή γίνεται πράξη όχι μόνο με τα προϊόντα της αλλά και με την κοινωνική της δέσμευση να συνεισφέρει στην παροχή καθαρού νερού σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Το ιδιαίτερο brand που αλλάζει τα δεδομένα στα απολυμαντικά χεριών, ήρθε για να καινοτομήσει ξανά με νέα χαρακτηριστικά που φέρνουν την απόλυτη καθαριότητα πιο κοντά στους λάτρεις του lifestyle design και του βιώσιμου τρόπου ζωής.

Επαναγεμιζόμενες Συσκευασίες

Μία πρακτική λύση που κάνει μία καθημερινή ανάγκη μας για άμεση απολύμανση on the go περισσότερο eco-conscious, εξασφαλίζοντας πολλαπλές χρήσεις σε κάθε συσκευασία.

Νέα Αρώματα

Το άρωμα παίζει ρόλο στη ζωή και τη διάθεσή μας και αυτό είναι κάτι που η HAAN γνωρίζει πολύ καλά. Αυτή τη φορά, εμπνεύστηκε από τους αλχημιστές των cocktails και φέρνει 5 νέα αρώματα σε 5 εκρηκτικά χρώματα, ταράσσοντας για μία ακόμα φορά τα δεδομένα: Spicy Ginger Ale, Manhattan Glace, Mojito Splash, Margarita Spirit και Gentle Paloma.

Νέα Αξεσουάρ

Η καθημερινότητά μας εκτός από κλειδιά, κινητό, τσάντα, πλέον περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Ένα από αυτά το απολυμαντικό χεριών μας. Η HAAN κάνει πιο πρακτική τη χρήση του λανσάροντας τα μοναδικά lanyards. Ιδανική για μεγάλους και παιδιά, η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα να κρεμάσετε γύρω από το λαιμό το απολυμαντικό χεριών σας ή στην άκρη του backpack σας με το ειδικό γαντζάκι!

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 3247128, [email protected]