Καλά νέα για το εμβόλιο της Pfizer: Ισραηλινές μελέτες δείχνουν περιορισμό της μετάδοσης – Νέα δεδομένα για τη διατήρησή του

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech περιορίζει σημαντικά την μετάδοση του ιού, σύμφωνα με δύο ισραηλινές μελέτες που ρίχνουν φως σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της παγκόσμιας εμβολιαστικής εκστρατείας.

Ανάλυση δεδομένων σε μελέτη του ισραηλινού υπουργείου Υγείας και της Pfizer Inc έδειξε ότι το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από την γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech περιορίζει την λοίμωξη, στα ασυμπτωματικά περιστατικά κατά 89,4% και στα συμπτωματικά περιστατικά κατά 93,7%.

Τα ευρήματα της προδημοσιευμένης μελέτης, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους, αλλά βασίζεται στην εθνική βάση δεδομένων του Ισραήλ, μία από τις πλέον προηγμένες στον κόσμο, δημοσιεύθηκε αργά χθες το βράδυ στην ισραηλινή ιστοσελίδα Ynet και σήμερα περιήλθε σε γνώση του Reuters

Η Pfizer απέφυγε να σχολιάσει και το ισραηλινό υπουργείο Υγείας δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Χωριστή έρευνα του Sheba Medical Center του Ισραήλ, που δημοσιεύεται σήμερα στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet, δείχνει ότι μεταξύ των 7.214 μελών του υγειονομικού προσωπικού που έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου τον Ιανουάριο, παρατηρήθηκε 85% μείωση των συμπτωματικών περιστατικών Covid-19 εντός διαστήματος 15 έως 28 ημερών, με συνολική μείωση των λοιμώξεων κατά 75%, περιλαμβανομένων των ασυμπτωματικών περιστατικών που διαγνώσθηκαν με τεστ.

Αν και χρειάζεται επιπλέον έρευνα για να υπάρξουν οριστικά συμπεράσματα, οι δύο μελέτες είναι μεταξύ των πρώτων που δείχνουν ότι ένα εμβόλιο μπορεί να σταματά την μετάδοση του ιού και όχι μόνο να προλαμβάνει την νόσηση από τον κορωνοϊό.

Ο Michal Linial, καθηγητής μοριακής βιολογίας και βιοπληροφορικής στο Hebrew University της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι τα ευρήματα αποτελούν ένα μεγάλο βήμα για να δοθεί απάντηση σε ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της εκστρατείας αντιμετώπισης της πανδημίας.

«Αν είναι 75% ή 95% δεν έχει σημασία - πρόκειται για μεγάλη μείωση της μετάδοσης», είπε. «Σημαίνει ότι δεν προστατεύεται μόνο το εμβολιασμένο άτομο, αλλά και ότι ο εμβολιασμός παρέχει προστασία και στο περιβάλλον του».

Οι ερευνητές δηλώνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την ασυμπτωμαιτκή μετάδοση μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων, διότι είναι λιγότερο πιθανόν ασυμπτωματικοί φορείς να κάνουν τεστ για Covid-19.

Οι επιστήμονες που ανέπτυξαν το εμβόλιο δήλωσαν επίσης ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την μεταδοτικότητα. Τον Δεκέμβριο, η BioNTech ανακοίνωσε ότι η περαιτέρω έρευνα με το ερώτημα αυτό θα χρειασθεί τρεις έως έξι μήνες.

Νέα δεδομένα για τη διατήρησή του εμβολίου

Θετικά είναι τα νέα από το μέτωπο των εμβολίων, καθώς όπως αναφέρουν οι Financial Times το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech δεν χρειάζεται πλέον να διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με νέα αποτελέσματα. Έτσι θα επιτραπεί η δραματική επέκταση της διανομής σε κλινικές, φαρμακεία και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Τα δεδομένα σταθερότητας, τα οποία έχουν υποβάλει οι εταιρείες στις αμερικανικές αρχές, δείχνουν ότι το εμβόλιο μπορεί να διατηρηθεί σε «κανονικές» θερμοκρασίες ιατρικού καταψύκτη – δηλαδή από – 15° C έως – 25° C – έως και δύο εβδομάδες, σε σύγκριση με τις προηγούμενες απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ – 60° C και – 80° C .

Ο Ugur Sahin, διευθύνων σύμβουλος της BioNTech, δήλωσε ότι η ικανότητα αποθήκευσης του εμβολίου σε υψηλότερες από τις αρχικά δηλωθείσες θερμοκρασίες, θα δώσει στα κέντρα εμβολιασμού «μεγαλύτερη ευελιξία», προσθέτοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει νέες συνθέσεις για να κάνει τη δόση του εμβολίου «ακόμη πιο εύκολη στη μεταφορά και τη χρήση».

Το συγκεκριμένο εμβόλιο Pfizer ήταν το πρώτο που κέρδισε την κανονιστική έγκριση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι, αλλά η ανάγκη αποθήκευσης και μεταφοράς των δόσεων κάτω από τους – 60° C περιέπλεκε την διανομή τους, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν διέθεταν την λεγόμενη υποδομή «ψυχρής αλυσίδας» .

Η DHL, μία από τις εταιρείες μεταφορών που συμμετείχαν στην αποστολή των δόσεων του εμβολίου, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να προετοιμαστούν για την παράδοση του «τελευταίου μιλίου», πέρα ​​από τα εξειδικευμένα κέντρα διανομής και αποθήκευσης.

Οι νέες συνθήκες αποθήκευσης αναμένεται να κάμψουν αυτούς τους περιορισμούς και να κάνουν το εμβόλιο πιο ανταγωνιστικό.

Το αντίστοιχο εμβόλιο κατά της Covid-19 της Moderna, βασισμένο σε παρόμοια τεχνολογία RNA messenger, μπορεί ήδη να διατηρηθεί σε κανονικές θερμοκρασίες ψυγείου μεταξύ 2° C και 8° C για 30 ημέρες, ενώ ένα άλλο σκεύασμα ανάλογης τεχνολογίας που αναπτύσσεται από το CureVac της Γερμανίας μπορεί να διατηρηθεί σε παρόμοιες θερμοκρασίες για τρεις μήνες.