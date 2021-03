Κορωνοϊός: Υπό έγκριση το ρωσικό εμβόλιο στην ΕΕ - «Δεν έχουν αρχίσει οι συζητήσεις με Ρωσία» λέει η Κομισιόν

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε την αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου Sputnik V, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της της Ευρωπαϊκής Ενωσης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σε εξέλιξη συνομιλίες για την προμήθεια του ρωσικού εμβολίου Sputnik V. «Αυτήν την στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες για την ένταξη του εμβολίου Sputnik στο χαρτοφυλάκιο» των εμβολίων κατά της Covid-19 που έχουν παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση, δήλωσε ο εκπρόσωπος κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Το συγκεκριμένο εμβόλιο κατά της COVID-19 αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Gamaleya της Ρωσίας.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

👉 https://t.co/pHVqmSMAuW pic.twitter.com/Bff87qJwOV