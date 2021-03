Κορωνοϊός: Στα σκαριά τα εμβόλια χωρίς… σύριγγα - Έρχονται ακόμα και μέσα στο 2021

Έξι με οχτώ νέα εμβόλια για τον κορωνοϊό ετοιμάζονται ολοταχώς και θα κατατεθούν στους φορείς υγείας για έγκριση ως τα τέλη του χρόνου.

Αυτό είπε η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Soumya Swaminathan, αποκαλύπτοντας από τη Γενεύη πως κάποια από αυτά δεν θα χρειάζονται καν σύριγγες, σύμφωνα με το Bloomberg. Και θα αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου.

Τα πειραματικά αυτά σκευάσματα για την Covid-19 επιστρατεύουν εναλλακτικές τεχνολογίες και τρόπους χορήγησης, από τη μύτη και το στόμα ως και επιθέματα για το δέρμα, μια πρακτική που θεωρείται καλύτερη για κάποιες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι εγκυμονούσες.

Τα πολλά υποσχόμενα σκευάσματα είναι ανάμεσα στα 80 υποψήφια εμβόλια για την Covid-19 που μελετώνται και αναπτύσσονται στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τα εμβόλια που έχουμε», είπε η δρ Swaminathan, αλλά «μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο. Νομίζω πως, μάλλον μέσα στο 2022, θα δούμε την ανάδυση βελτιωμένων εμβολίων».

