Κορωνοϊός – Καλά νέα από τον ΕΜΑ: Τα εμβόλια μειώνουν τη μετάδοση του ιού – Τι έδειξαν τα πρώτα δεδομένα

Θετικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τα εμβόλια, καθώς προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι όχι μόνο μειώνουν τον κίνδυνο νόσησης και θανάτου από την Covid-19, αλλά και μετάδοσης του ιού, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Όπως όμως επισημαίνεται στο μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του ΕΜΑ στο Twitter, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτό το αποτέλεσμα.

«Όλα τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ έχουν δείξει μια θετική ισορροπία οφέλους – ρίσκου στην αποτροπή της νόσου Covid-19», αναφέρει ακόμη ο ΕΜΑ.

Η δυνατότητα των εμβολίων να προλάβουν τη μετάδοση του κορωνοϊού είναι από τα βασικά ερωτήματα που εγείρονται παγκοσμίως καθώς προχωρεί ο μαζικός εμβολιασμός ολόκληρου του πληθυσμού.

Προκαταρκτικά αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι τα εμβόλια είναι πιθανό να ανακόπτουν τη μετάδοση του SARS-CoV-2. Ωστόσο, η αξιολόγηση της έκτασης της προστασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής αφενός διότι μια επιδημιολογική μείωση του αριθμού των κρουσμάτων μπορεί να δικαιολογείται και από άλλους παράγοντες όπως συμπεριφορικές αλλαγές και lockdown και αφετέρου είναι δύσκολη η ανίχνευση των ασυμπτωματικών φορέων της COVID-19.

Ασφαλή για τις έγκυες τα εμβόλια mRNA

Τα εγκεκριμένα εμβόλια Covid-19 τύπου mRNA (Pfizer/BioNTech και Moderna) είναι άκρως αποτελεσματικά στο να παράγουν αντισώματα κατά του κορωνοϊού στις γυναίκες που κυοφορούν ή θηλάζουν, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι τα εμβόλια παρέχουν κάποια προστατευτική ανοσία και στα νεογνά μέσω του μητρικού γάλακτος και του πλακούντα.

Τα θετικά ευρήματα της νέας έρευνας συνάδουν με εκείνα άλλων προκαταρκτικών ερευνών αναφορικά με τον εμβολιασμό των εγκύων. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ και το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, οι έγκυες είναι πιθανότερο να νοσήσουν σοβαρά από κορωνοϊό, να χρειασθούν νοσηλεία, εισαγωγή σε ΜΕΘ και διασωλήνωση, καθώς επίσης να αντιμετωπίσουν επιπλοκές κύησης. Γι' αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ιδίως εάν μίαα έγκυος αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον κορωνοϊό, π.χ. εάν είναι υγειονομικός, θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τον εμβολιασμό της.

Οι ερευνητές του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης και των πανεπιστημίων Χάρβαρντ και ΜΙΤ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας «American Journal of Obstetrics & Gynecology», μελέτησαν 131 γυναίκες τριών ομάδων (84 έγκυες, 31 που θήλαζαν και 16 μη έγκυες), που όλες είχαν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech ή Moderna. Από αυτές, οι 13 γέννησαν κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αντισωμάτων ήταν παρόμοια και στις τρεις ομάδες, ενώ οι παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό (όπως ερεθισμός στο σημείο εμβολιασμού, πονοκέφαλος, κρυάδες και πυρετός) ήταν γενικά ήπιες, σπάνιες και παρεμφερείς, άσχετα με το αν οι γυναίκες ήταν έγκυες, θήλαζαν ή τίποτα από τα δύο. Επίσης, σε όλες τις έγκυες που είχαν εμβολιαστεί βρέθηκαν αρκετά υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων σε σχέση με τις μη εμβολιασμένες που είχαν αρρωστήσει λόγω Covid-19 και είχαν αποκτήσει φυσική ανοσία.

«Η εξαιρετική αποτελεσματικότητα των εμβολίων είναι πολύ ενθαρρυντική για τις έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες που έμειναν έξω από τις αρχικές δοκιμές των εμβολίων Covid-19. Η συμπλήρωση αυτού του κενού πληροφόρησης με πραγματικά δεδομένα από τους εμβολιασμούς αποτελεί σημαντική εξέλιξη, ιδίως για όσες έγκυες κινδυνεύουν περισσότερο λόγω επιπλοκών της Covid-19», δήλωσε η ερευνήτρια Άντρεα Έντλοου.

Η νέα μελέτη διαπίστωσε, επίσης, ότι τα αντισώματα μετά από εμβολιασμό ήταν παρόντα στο αίμα του ομφάλιου λώρου και στο μητρικό γάλα, δείχνοντας πως υπάρχει μεταφορά τους από την εμβολιασμένη μητέρα στο νεογνό. «Έχουμε -πλέον- ξεκάθαρες ενδείξεις ότι τα εμβόλια Covid-19 μπορούν να επιφέρουν ανοσία που θα προστατεύει τα βρέφη», ανέφερε η ερευνήτρια δρ Γκάλιτ Άντλερ. Πάντως, είναι άγνωστο, προς το παρόν, σε ποιο βαθμό τα μητρικά αντισώματα προστατεύουν το μωρό και για πόσο καιρό, κάτι που θα μελετηθεί στην πορεία.

Μελλοντικές έρευνες αναμένεται να αξιολογήσουν και τα μη-mRNA εμβόλια στις εγκύους, όπως της Οξφόρδης/AstraZeneca και της Johnson & Johnson. Επίσης, μελλοντικές έρευνες θα προσδιορίσουν καλύτερα ακριβώς σε ποιο στάδιο της εγκυμοσύνης είναι καλύτερα να γίνεται ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού, ώστε να μεγιστοποιείται και η προστασία του νεογέννητου.