Εμβόλιο Johnson & Johnson- ΕΜΑ: Πιθανή σύνδεση με «πολύ σπάνιες» θρομβώσεις – Τα οφέλη είναι μεγαλύτερα από το ρίσκο

H εμφάνιση θρόμβωσης σε συνδυασμό με θρομβοπενία θα πρέπει να αναγνωριστεί ως «πολύ σπάνια παρενέργεια» του εμβολίου κατά του κορωνοϊού της Johnson & Johnson, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Πάντως ο οργανισμός επιμένει πως το όφελος από το εμβόλιο είναι μεγαλύτερο από το ρίσκο.

Ο ΕΜΑ συστήνει την προσθήκη σχετικών προειδοποιήσεων στις πληροφορίες για το προϊόν, ωστόσο εισηγείται να συνεχιστεί η χρήση του.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η επίσημη συνέντευξη για το θέμα στις 18 ώρα Ελλάδας από τα γραφεία του ΕΜΑ στο Άμστερνταμ.

Συνολικά οκτώ περιστατικά έχουν αναφερθεί στις ΗΠΑ μεταξύ των περίπου 7 εκατομμυρίων ληπτών του εμβολίου, κάτι που σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι περίπου μία στο εκατομμύριο.

Η J&J είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι παγώνει τη διάθεση του εμβολίου της στην ΕΕ μέχρι να ανακοινωθεί το πόρισμα των αρμόδιων αμερικανικών αρχών, οι οποίες διέκοψαν «προληπτικά» τους εμβολιασμούς στις ΗΠΑ.

EMA’s safety committee (#PRAC) recommends adding ‘very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets’ to the list of side effects for Janssen #vaccine.



Overall benefit-risk remains positive.

