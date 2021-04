Κορωνοϊός: Ασφαλές το εμβόλιο της AstraZeneca, λέει ο ΕΜΑ – Πόσα περιστατικά θρομβώσεων έχουν καταγραφεί

Tο εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές, και τα οφέλη του υπερτερούν των κινδύνων, διαβεβαίωσε εκ νέου την Παρασκευή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ). Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια συγκαταλέγονται στις σπάνιες παρενέργειες τονίζεται.

«Η εργασία που παρουσιάστηκε σήμερα βάζει τα πολύ σπάνια περιστατικά θρομβώσεων στο πλαίσιο των COVID19 νοσηλειών, των εισαγωγών στις ΜΕΘ και των θανάτων που αποτράπηκαν» τονίζεται.

Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση του Οργανισμού (CHMP) συνιστά χορηγείται η δεύτερη δόση του σκευάσματος σε διάστημα από 4 έως 12 εβδομάδες μετά την πρώτη.

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 325 περιστατικά σπάνιων θρομβώσεων που συνδυάζονται με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, μετά από χορήγηση εμβολίων κατά της Covid-19, τη στιγμή που πάνω από 928.000.000 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων έχουν χορηγηθεί σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μια καταμέτρηση των New York Times.

Peter Arlett, Head of Data Analytics and Methods: “Our work goes on. The safety of all the #COVID19vaccines is our top priority and all new data will be evaluated immediately and the public will be kept up to date.”