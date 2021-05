Στη κλινική ΖAB Implant Specialists συνδυάζουμε την εμπειρία 30 χρόνων με την πιο σύγχρονη τεχνολογία

Ιδιαίτερα τιμητικό γεγονός για την κλινική μας, στα πλαίσια του επιστημονικού συνεδρίου “Annual Research Days 2019” της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ (NYU / Dentistry), που έγινε στις 10-12 Απριλίου 2019, αποτέλεσε η απονομή του Βραβείου Καλύτερης Ερευνητικής Μελέτης στην οδοντίατρο της κλινικής μας κ. Ειρήνη Ζαμπάρα για την εργασία με τίτλο “Guided bone regeneration for residual ridge augmentation: clinical, histologic and histomorphometric study in 82 patients” (Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση υπολλειματικής ακρολοφίας: κλινική, ιστολογική και ιστομορφομετρική μελέτη σε 82 ασθενείς).

Η ελληνική μελέτη πραγματοποιήθηκε με υλικό από το Τμήμα Εμφυτευμάτων & Οστικής Ανάπλασης του Νοσοκομείου Υγεία (Διευθυντής: Δ. Ζαμπάρας) και τη συνεργασία του Εργαστηρίου Στοματολογίας και της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών.

Αποτελεί την συνέχεια και εξέλιξη της επίσης βραβευμένης εργασίας, με το Βραβείο Καλύτερης Κλινικής Μελέτης, με τίτλο “Guided bone regeneration for residual ridge augmentation: clinical, histologic and histomorphometric study in 46 patients” (Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση υπολλειματικής ακρολοφίας: κλινική, ιστολογική και ιστομορφομετρική μελέτη σε 46 ασθενείς), στα πλαίσια του Διεθνούς Συμποσίου Οστεολογίας (International Osteology Symposium) που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, 10-12 Μαΐου 2007, με συγγραφείς τους Ι. Γκισάκη, Κ. Τόσιο, Δ. Ζαμπάρα, Σ. Μπουμπούλη, Α. Σπανό Β. Πετσίνη και Δ. Καλύβα.

Όπως τόνισαν οι συγγραφείς, σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί, στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι τεχνικές κατευθυνόμενης οστικής ανάπλασης, η ποιότητα του νεόπλαστου οστίτη ιστού (κλινικά και ιστολογικά) με τη χρήση διαφόρων υλικών (οστικών μοσχευμάτων και μεμβρανών) σε διαφορετικού βαθμού οστικά ελλείμματα. Βασικό πλεονέκτημα της μελέτης είναι το μεγάλο δείγμα ασθενών, καθώς έτσι προκύπτουν ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Σημαντική πληροφορία για τον ασθενή που επιθυμεί την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων είναι πως σε περίπτωση απουσίας οστού, η διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων δε θα πραγματοποιηθεί σωστά. Η ομάδα μας, πρωτοπόρα στην ανάπλαση του οστού, είναι ικανή να αναπλάσει το οστό – εάν κριθεί αναγκαίο – με οστικά μοσχεύματα, έτσι ώστε να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα επιτυχώς.

Κύρια ειδίκευσή μας είναι η εμφυτευματολογία και η οστική ανάπλαση, ωστόσο ασχολούμαστε και με κλασικές οδοντιατρικές εργασίες, προσθετική και αισθητική οδοντιατρική.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω μελέτη επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της κλινικής, στην ενότητα ‘νέα΄ https://www.zabimplants.com