Η μαιευτήρας και γυναικολόγος Έφη Ρομποτή στο «International Educational Course-training for Cosmetologists’»

Η μαιευτήρας- χειρουργός γυναικολόγος Έφη Ρομποτή,μίλησε στο «’International Educational Course-training for Cosmetologists», που πραγματοποιήθηκε στις 11-14 Ιουνίου, στην Αγία Πετρούπολη.

Το διεθνές συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι το μεγαλύτερο γεγονός στη Ρωσία για τους γιατρούς που ασχολούνται και με την κοσμητική πλευρά της ειδικότητας τους και για τους πλαστικούς-επανορθωτικούς χειρουργούς.

Το θέμα της ομιλίας της Dr Έφης Ρομποτή ήταν ‘’Μη χειρουργική αναζωογόνηση του κόλπου και του αιδοίου. Ενδείξεις, μέθοδοι, αποτελεσματικότητα’’ (Non-surgical rejuvenation of the vagina and vulva. Indications, methods, effectiveness).

Στην ομιλία της αναφέρθηκε στις εξαιρετικές θεραπείες που διαθέτουμε σήμερα για να λύνουμε, αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ζητήματα που απασχολούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών διαφορετικών ηλικιών.

Ο ρόλος της κοσμητικής γυναικολογίας είναι να μεταμορφώσει την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα των εξωτερικών γεννητικών οργάνων. Σήμερα, όταν το μέσο προσδόκιμο ζωής των γυναικών έχει αυξηθεί (για τις ελληνίδες είναι 84,5 χρόνια), πώς μπορούμε να τις αφήσουμε αβοήθητες σχεδόν για την μισή ζωής τους χωρίς βασικές από τις λειτουργίες τους;

Ευτυχώς οι θεραπείες που διαθέτουμε πλέον μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και να διορθώσουν τις δυσλειτουργίες που προκαλούνται συχνά μετά από τοκετούς, με τις θεραπείες διάφορων γυναικολογικών καρκίνων και ασφαλώς με την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση.

Εξήγησε στους γιατρούς του συνεδρίου τις ενδείξεις και την εφαρμογή του ενέσιμου υαλουρονικού οξέως τόσο για την ατροφία του κόλπου, όσο και για την αισθητική βελτίωση των μεγάλων χειλέων, τις ενδείξεις του PRP, του λίπους και βεβαίως των μηχανημάτων ενέργειας δηλαδή των RF και των laser.

Το συνέδριο- σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.000 συμμετέχοντες από 30 χώρες