Παίδων ΜΗΤΕΡΑ: Έλεγχοι υγείας για παιδιά & εφήβους σε προνομιακές τιμές!

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, η μεγαλύτερη ιδιωτική Παιδιατρική Κλινική στην Ελλάδα, εδώ και 20 χρόνια προασπίζει την υγεία των παιδιών και είναι δίπλα τους φροντίζοντας να μεγαλώνουν υγιή και δραστήρια. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε ολοκληρωμένα πακέτα ιατρικών εξετάσεων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών αθλητών, για την ασφαλή συμμετοχή τους σε αθλητικές διοργανώσεις. Συγκεκριμένα: FIT TO PLAY FOR KIDS με 60€. Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική Εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση άθλησης. Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788.

FIT TO PLAY FOR KIDS GO με 80€. Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση άθλησης. Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για οφθαλμίατρο 210 6869403.

FIT TO SWIM FOR KIDS με 70€. Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για δερματολόγο 210 6869911.

FIT TO SWIM FOR KIDS GO με 100€. Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788, για οφθαλμίατρο 210 6869403 και για δερματολόγο 210 6869911.

Οι έλεγχοι απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Επίσης παρέχεται εξέταση Σπονδυλικής στήλης με 30€. Η εξέταση αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 210 6869404, 210 6869563.

Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, εδώ και 20 χρόνια, αγκαλιάζουμε με φροντίδα και αγάπη τα παιδιά όλου του κόσμου, είμαστε δίπλα τους όποτε μας χρειαστούν, προσπαθώντας ακόμη και όταν είναι άρρωστα να κρατάμε ζωντανή τη λάμψη στα μάτια τους. Γι’ αυτό πασχίζει μια μεγάλη ομάδα παιδιάτρων και ιατρών όλων των ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων της παιδιατρικής, προσφέροντας καθημερινά με αίσθημά ευθύνης, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, από τη διάγνωση μέχρι την πλήρη θεραπεία στα νοσηλευόμενα και εξεταζόμενα παιδιά. Στο έργο τους αυτό οι γιατροί έχουν τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού που σκύβει πάνω στο άρρωστο παιδί και την οικογένεια με αγάπη και στοργή.

Ως μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη ιδιωτική παιδιατρική κλινική, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ είναι πλήρως εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και δυνατότητα κάλυψης ακόμη και των πιο δύσκολων περιστατικών. Τόσο η Κλινική όσο και τα Εξωτερικά Ιατρεία εφημερεύουν όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε παιδιατρικό πρόβλημα προκύψει