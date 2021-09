Κορωνοϊός: Στην φάση 2 των μελετών το φάρμακο της Pfizer – Τι είπε ο Άλμπερτ Μπουρλά

Θετικά νέα δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Άλμπερτ Μπουρλά. Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer έκανε γνωστό πως η εταιρία προχωράει στη δεύτερη φάση των δοκιμών για την ανακάλυψη φαρμάκου κατά του κορωνοϊού. Το φάρμακο θα χορηγείται σε ενήλικες, από το στόμα, και κυρίως σε όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

«Η επιτυχία απέναντι στον κορονοϊό θα έρθει με κοινή χρήση εμβολίων και θεραπειών. Με ικανοποίηση γνωστοποιούμε ότι αρχίσαμε τη Φάση 2/3 των μελετών για το αντιικό φάρμακο, που θα χορηγείται από το στόμα, ειδικά σχεδιασμένο για να καταπολεμήσει τον κορονοϊό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Άλμπερτ Μπουρλά.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX