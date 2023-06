Formula 1 – GP Ισπανίας: Ο Φερστάπεν την pole position στη Βαρκελώνη – Δεύτερος ο Κάρλος Σάινθ

Την κατάκτηση της pole position της Formula 1, στη Βαρκελόνη πανηγύρισε σήμερα ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο δις Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά που έλαβαν χώρα στους δρόμους της ισπανικής πόλης και θα βρεθεί αύριο (4/06) στην πρώτη θέση της εκκίνησης.

Πλάι του στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Κάρλος Σάινθ με Ferrari, ενώ στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις με MacLaren.

Contact between Russell and Hamilton during the final stages of Q2! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JgQJmXphe5

